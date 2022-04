L’OM enfonce Bordeaux, inquiétude à Strasbourg avant l’OL, le Stade Rennais menacé à Reims

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Girondins : Bordeaux dépassé par l’OM

Grâce à son succès contre le PAOK Salonique hier soir en quart de finale aller de la Ligue Euopa Conférence League (2-1), l’OM en est désormais à six victoires consécutives en Coupe d’Europe. Du jamais-vu pour un club français depuis Bordeaux lors de la saison 2009-2010. Entraînés alors par Laurent Blanc, les Girondins avaient réalisé une campagne de Ligue des champions exceptionnelle en gagnant tous leurs matches entre la deuxième journée de la phase de groupes (qui comprenait notamment la Juventus Turin et le Bayern Munich) et le quart de finale aller contre l’OL ! Finalement, le parcours du FCGB s’était arrêté aux portes du dernier carré, malgré une victoire au match retour contre les Gones à Bordeaux.

Stade Rennais : Reims bête noire du SRFC !

Déséquilibrée sur le papier, la confrontation entre le Stade Rennais et le Stade de Reims pourrait pourtant réserver une petite surprise samedi au stade Auguste-Delaune (17h). Les Champenois n’ont en effet jamais perdu contre les Bretons depuis leur retour en Ligue 1 en 2018 ! En sept confrontations, ils n’ont jamais perdu et affichent un bilan de cinq victoires pour trois matchs nuls face à l’actuel troisième du championnat. A l’aller, les hommes d’Oscar Garcia avaient d’ailleurs créé la sensation et profité du mauvais début de saison du SRFC pour s’imposer au Roazhon Park (2-0).

Stade de Reims : les vérités de Caillot

Satisfait de l’accord trouvé entre la Ligue et CVC, qui va renflouer les caisses des clubs de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot pointe un autre danger qui plane sur l’élite du football français. « Le sponsoring représente 7 millions d’euros, soit à peu près 15% de notre budget, déclare-t-il à L’Équipe. A une époque, avant la L1, la part était beaucoup plus importante. Mais, maintenant, notre budget est fait essentiellement par les droits télé et le trading. Cela écrase la proportion des partenaires. »

RC Strasbourg : Guilbert désormais incertain !

L’un des chocs de la 31e journée de Ligue 1 aura lieu dimanche à la Meinau entre le RC Strasbourg et l’OL (19h). Pour ce faire, Julien Stéphan devra encre composer sans Sanjin Prcic ni Adrien Thomasson, ses deux joueurs les plus créatifs. Si Maxime Le Marchand et Lucas Perrin sont attendus devant les Gones, Frédéric Guilbert est quant à lui « très incertain. »

Girondins : Guion positif avant Metz

Le point arraché samedi dernier à Lille (0-0) a donné de l’espoir aux Girondins de Bordeaux, où David Guion s’est montré très positif avant la réception cruciale du FC Metz dimanche au Matmut Atlantique (13h). « Depuis quelque temps, il y a plus de qualité. Qu'on soit bien d'accord, c'est bien s'entraîner mais ça ne ramène pas de points. Le jour du match, il faut en faire plus. C'est là qu'on va chercher les points, a-t-il affirmé en conférence de presse. Le match de Lille m'a donné de bons signaux. Il y a eu des satisfactions dans l'état d'esprit mais pour être juste, ce n'était pas un très bon match. Au vu du classement, personne n'est bon. Dans notre position, il faut être efficace. »

🚨 Le groupe du Racing avant #RCSAOL :



❌ @Sanjin_Prcic et #Thomasson sont forfaits !



⁉️ @fredguilbert24 est très incertain…



⚠️ #LeMarchand a fait son retour cette semaine… Mais devrait être un peu juste pour être dans le groupe.



🔙 @PerrinLucas5 de retour de suspension ! pic.twitter.com/0DnYwaldlk — AU COEUR DU RCS (@AUCOEURDURCS) April 8, 2022

