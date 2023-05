L'OM vice champion, le LOSC en Ligue Europa, le FC Nantes sauvé, le scénario de L1 est déjà écrit !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Désireux de prédire la fin du championnat alors qu'il reste encore quatre journées à disputer en Ligue 1, L'Equipe a fait appel à la société de statistiques Stats Perform et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette agence donne des résultats qui raviront les supporters de l'OM, du LOSC et du FC Nantes... Mais moins ceux du RC Lens.

Lille 4ème au dépend de Monaco !

En effet, si Marseille et Lens qui s'affrontent ce soir ont respectivement 2 et 1% de chances de doubler le PSG, les Phocéens gagneraient la seconde place d'une courte tête (54,1%). Dans sa dynamique actuelle, le LOSC parviendrait aussi à dépasser l'AS Monaco pour finir quatrième et arracher la Ligue Europa (38,1% de chances de finir 4ème contre 37,3% de finir 5ème). Notons quand même que l'OL garde 23,5% de chances d'arracher une qualification européenne. Presque inespéré au regard de la saison des Gones.

Dans la lutte à quatre qu'ils se livrent pour le maintien, Perform sauve le FC Nantes à 75,5%. En effet, actuellement 17ème, les Canaris parviendraient à dépasser l'AJ Auxerre qui, de par son calendrier, descendrait en Ligue 2 en compagnie du SCO Angers, de l'AC Ajaccio et de l'ESTAC.

Pour résumer Stats Perform a simulé pour L'Equipe le classement de Ligue 1 à l'issue de la 38ème journée. L'OM terminerait devant le RC Lens, le LOSC dépasserait Monaco et l'AJ Auxerre serait victime du finish du FC Nantes pour le maintien.

