L1, L2 : des jauges à 5 000 spectateurs en janvier

Pour faire face à la flambée épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi le retour des jauges dans les stades. La L1 et la L2 sont concernées, évidemment. La jauge sera de à 2 000 personnes en intérieur et de 5 000 en extérieur. Les mesures prendront effet à partir de lundi prochain et ce pour une durée de trois semaines.

🗣️💬 Jean Castex : "À compter de lundi prochain, et pour trois semaines, les grands rassemblements seront limités à une jauge à 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur." pic.twitter.com/Wp2hoCCKG3 — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2021