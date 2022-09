PSG, OM, RC Strasbourg, Stade de Reims : la commission de discipline a rendu son verdict

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Pas de gros incident à recenser le week-end dernier en Ligue 1, étant entendu que l'arbitre de PSG-Brest (1-0) a refusé de faire un rapport sur Presnel Kimpembé, qui lui a pourtant mal parlé et l'a repoussé. Le défenseur parisien sera bientôt suspendu, mais c'est à cause d'une accumulation de cartons jaunes. Mais comme il est blessé et out pour plusieurs semaines...

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Alexis Flips (Stade de Reims).

Un match de suspension : Maxime Le Marchand (RC Strasbourg).

Un match ferme suite à un troisième avertissement : Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Igor Tudor (Olympique de Marseille).