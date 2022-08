Diallo (RC Strasbourg) va rester, Lorient pense Ã  un NiÃ§ois, Monaco se dÃ©fend sur l'aprÃ¨s-TchouamÃ©ni

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Diallo bien parti pour rester à Strasbourg

L'info est tombée ce jeudi après-midi : Everton, qui vient d'acheter le Lillois Amadou Onana pour 40 M€, convoite Ludovic Ajorque, l'attaquant du RC Strasbourg. « Une offre de prêt assortie d'une option d'achat de 18M€ pourrait arriver. Des échanges ont déjà eu lieu et la présence d'un intermédiaire anglais dans les discussions laissent présager un dénouement positif », annonce en effet le média. Un dossier qui changerait la donne pour Habib Diallo. Annoncé partant, l'ancien messin pourrait finalement rester. Et prolonger d'une saison, alors qu'il est courtisé par la Salernitana. « Le club alsacien espère plutôt vendre Ajorque et conserver le buteur sénégalais », ajoute en effet « FM ». A suivre...

Lorient piste Da Cunha

Selon Mohamed Toubache-Ter, le FC Lorient pense à Lucas Da Cunha, en manque de temps ee jeu à Nice. Le Roannais avait été prêté à Clermont la saison passée.

Conf call Board lorientais pr le dossier Da Cunha.



Lorient est intéressé mais l’attaquant niçois n’est pas la priorité du club breton. #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 11, 2022

AS Monaco : Mitchell se défend sur le dossier du successeur de Tchouaméni

Eliminé de la Ligue des Champions dès le 3e tour préliminaire face au PSV Eindhoven, l'AS Monaco est dans la tourmente. En marge de la présentation à la presse de Malang Sarr hier, Paul Mitchell (directeur sportif) a été attaqué sur l'absence d'un milieu défensif dans l'effectif avec le départ d'Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

L'Anglais a assuré qu'une recrue au poste n'aurait pas changé la donne : « Je prends mes responsabilités pour tout ce que nous faisons. Pas seulement pour les joueurs mais aussi pour tous les départements. Pour le numéro six, la performance globale de Fofana et Matazo a été de très haut niveau. Ils ont livré une performance de premier plan dans un contexte difficile. C’est un point à prendre en considération. Je doute que l’arrivée d’un numéro six aurait changé la donne sur ce qu’on a vu. »

Paul Mitchell l'assure : l'ASM est toujours en quête de l'oiseau rare à ce poste : « On sera actifs jusqu’au dernier moment. (…) Tout dépend du marché. Vous me parliez du poste de numéro 6. Sur les trois matchs que nous venons de disputer, Fofana et Matazo ont fait un travail exceptionnel contre le PSV et Jean Lucas a fait un match exceptionnel contre Strasbourg, alors que nous avons toujours du mal là-bas. Donc, s’il faut recruter quelqu’un, il faudra vraiment qu’il apporte une valeur ajoutée, sinon cela irait en contradiction avec notre stratégie ».

MHSC : Omlin s'exprime sur son avenir...

Lancé en conférence de presse à deux jours du match face au PSG, Jonas Omlin a été très clair sur la question de son avenir :

« J’ai déjà été annoncé dans beaucoup de clubs dans ma carrière, à Arsenal, etc. Mais je suis à Montpellier. Personnellement, je ne parle pas avec d’autres clubs. Je suis joueur de Montpellier, je suis concentré sur mon poste ici, je ne peux rien changer pour le moment, ce n’est pas moi qui décide, c’est le club, ce sont d’autres mécanismes qui décident ou me proposent(...) Pour l’instant, je n’ai rien sur la table et je n’ai rien en demandé pour changer de club, donc je n’ai rien à dire. Si quelque chose extraordinaire arrive dans les prochaines semaines, je dois regarder bien sûr. Mais pour l’instant je suis ici et j’ai un match ce week-end contre Paris qui est plus important que les rumeurs ».

… et Jordan Ferri n'a pas peur de l'arrivée d'un nouveau concurrent

Dans les colonnes du Midi Libre ce vendredi, Jordan Ferri s'est exprimé sur la volonté du MHSC d'aller lui chercher un concurrent au poste de sentinelle. Une décision que l'ancien Lyonnais accepte :

« Je suis toujours preneur pour avoir de la concurrence, gage de compétitivité, si c'est pour le bien de l'équipe. On a toutefois un milieu très fourni avec des jeunes de qualité. Si un milieu défensif arrive, il sera accueilli comme tous les autres nouveaux (…) Je ne suis pas un milieu athlétique. Je ne peux pas être ce que je ne suis pas mais il n'est pas anodin que j'ai la meilleure stat' de milieu récupérateur en Europe. J'ai prouvé que je n'avais pas besoin d'être athlétique pour récupérer des ballons. Est-ce que l'on me met toujours des bâtons dans les roues ? Cela me permet de me remettre en question à chaque début de saison, de travailler plus que les autres pour rester au plus haut niveau. Cette force mentale me permet d'entamer ma 11e ou 12e campagne en Ligue 1. J'aime jouer, j'aime gagner et j'ai la confiance du club, palpable à travers la prolongation de contrat ».

Mumin (Vitoria Guimaraes) fait patienter le SCO Angers

Questionné sur l'arrivée possible d'un défenseur central, Gérald Baticle s'est montré prudent, affirmant n'attendre personne dans les prochaines 48 heures. Pourtant, si l'on en croit RMC et L'Equipe, le SCO Angers avance vite et fort pour l'arrivée d'Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes, 24 ans) pour qui une offre ferme de 3 M€ + 1 M€ a été formulée et acceptée. Pour l'heure, le Ghanéen hésite, lui qui dispose de plusieurs pistes en Espagne et en Angleterre.

AC Ajaccio, Clermont... Prolongations et départ

Ces dernières heures, cela a beaucoup bougé dans les petits clubs de Ligue 1. A Clermont, Johan Gastien, le fils du coach et vice-capitaine, a prolongé son bail jusqu'en juin 2025. En Corse, on a aussi eu droit à une prolongation : celle de Vincent Marchetti (25 ans), qui s'est réengagé pour une saison supplémentaire (2024). En parallèle au nouveau contrat de son capitaine, l'AC Ajaccio a annoncé le départ de Gaëtan Courtet (33 ans) qui a rejoint l'En Avant Guingamp pour un contrat de deux ans (+ une année en option).