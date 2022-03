La finale OGC Nice – FC Nantes bouleverse le calendrier de l'ASSE et du Stade Rennais

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La 36e journée de Ligue 1 étant prévu à cette date et la Coupe (organisée par la FFF et non la LFP) étant prioritaire, le match Nice – Nantes va pousser au report de deux rencontres de l'élite qui se joueront trois jours plus tard le mercredi 11 mai.

Les clubs concernés par ce changement de calendrier sont l'ASSE, adversaire de Nice à l'Allianz Riviera... Et le Stade Rennais, qui disputait le derby retour face aux Canaris sur ce week-end.

Entre le 3e titre de Christophe Galtier, qui pourrait le célébrer face au club qui l'a lancé sur les bancs de touche, et le retour au premier plan des Canaris, déjà vécu comme un calvaire pour les Rennais, il y aura quelques lignes à écrire...

Le scénario de l’enfer : le derby (qui devait se jouer le WE de la finale de CdF) décalé trois jours après, et on subit les célébrations de la victoire en Coupe de France des Nantais sous nos yeux à la Beaujoire 😱 — François Rauzy (@RauzyFrancois) March 2, 2022