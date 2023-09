Minamino explique sa résurrection, Vieira va changer de tactique, Guion optimiste pour Bordeaux

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Le FC Metz aux anges

Après le succès du FC Metz à Lens (1-0), Matthieu Udol n’a pas caché sa satisfaction. « Je ne dirais pas un exploit monumental, mais un très bon résultat. Car dans le jeu, c’était très compliqué, surtout en seconde période où on a fait que subir. Le nul arraché contre Marseille à 10 contre 11, la victoire arrachée ici en souffrant beaucoup, c’est avec des valeurs comme ça qu’on va pouvoir avancer dans ce championnat et atteindre notre objectif, le maintien », a commenté le Messin pour Canal +.

Bordeaux prend 3 points importants

David Guion est revenu sur le succès de Bordeaux face à Valenciennes (2-1), « C’est un succès mérité. On a maîtrisé ce match pratiquement du début à la fin, même si l’ouverture du score est un peu longue à venir. On a surtout bien maîtrisé les offensives valenciennoises. Sur l’ensemble du match, ils n’ont qu’une occasion nette. On a retrouvé de la rigueur et de la discipline, ce qui fait notre ADN. C’était important. (…) Dans quelque temps, avec plus de confiance et plus de points, c’est le genre de match qu’on gagnera avec plus d’aisance », a reconnu l’entraîneur des Girondins comme le rapporte Sud Ouest.

AS Monaco : Minamino fier de son début de saison

Après un première exercice raté en Principauté, Takumi Minamino est parti sur de très bonnes bases. A L'Equipe, il a dit combien il se sentait mieux aujourd'hui et pourquoi il performait désormais : "Je peux au moins dire que le Takumi de cette saison est meilleur que celui de la saison dernière (1 but, 3 passes décisives). J'ai amélioré beaucoup de choses en tenant compte de mon expérience de la saison passée. Il y a mon changement de position (dans un schéma où il occupe l'un des deux postes en soutien de l'attaquant de pointe, plutôt que seul ou sur un côté). C'est dans ce rôle que je me sens le plus à l'aise. Et, facteur essentiel, j'ai pu faire cette année une véritable préparation estivale, ce qui n'avait pas été le cas l'été passée".

Stade de Reims : Wilson-Esbrand absent six semaines

Mauvaise nouvelle pour les Champenois, qui ont appris que le latéral gauche Josh Wilson-Esbrand sera absent pour un mois et demi. Le joueur prêté par Manchester City s'est blessé avec les Espoirs anglais. Il souffre d'une entorse à une cheville aggravée par un souci aux ligaments.

FC Lorient : première pour Isaak Touré ?

Arrivé au dernier jour du mercato en provenance de l'OM, Isaak Touré devrait être titularisé cet après-midi contre Monaco. En effet, l'habituel titulaire du poste, Formose Mendy, s'est blessé juste avant la trêve internationale et il n'est toujours pas rétabli.

Mais aussi...

RC Strasbourg : changement de système face à Montpellier

Cet après-midi, Patrick Vieira devrait aligner son équipe en 4-3-3 à l'occasion de la réception de Montpellier. L'entraîneur alsacien a constaté que son système à trois défenseurs n'était pas adapté à ses joueurs. Il va donc passer à quatre derrière, ce qui ne manquera pas de lui poser des problèmes car il compte six défenseurs centraux (Sylla, Doukouré, Nyamsi, Perrin, Mwanga, Sow) !

MHSC : Al-Tamari est bien forfait

Revenu blessé de sélection jordanienne, Mousa al-Tamari manquera le déplacement de Montpellier à Strasbourg cet après-midi. Michel Der Zakarian a confirmé qu'il souffrait des abdominaux et devait faire l'impasse sur ce déplacement. Depuis le début de la saison, al-Tamari a inscrit trois buts en quatre matches.

Clermont : Caufriez de retour

Le défenseur central belge Maximiliano Caufriez fait son retour dans le groupe clermontois qui accueillera le FC Nantes cet après-midi. Il s'était blessé durant la préparation. Les Auvergnats abordent la première de deux échéances vitales (Le Havre sera la suivante) après un début de saison catastrophique qui a vu l'équipe ne prendre qu'un point.

TFC : Spierings finalement pas titulaire contre l'OM ?

Même si ses premiers entraînements avec les Violets ont impressionné Carles Martinez Novell et son staff, Stijn Spierings ne devrait pas être titulaire cet après-midi sur la pelouse du Vélodrome, selon L'Equipe. Et ce alors qu'il n'est pas inscrit sur la liste toulousaine pour l'Europa League et ne jouera donc pas jeudi prochain...

HAC : Bayo pourrait démarrer face à l'OL

Arrivé en toute fin de mercato, Mohamed Bayo pourrait être titularisé par Luka Elsner au Groupama Stadium ce soir : "C'est une éventualité, a déclaré le coach du Havre à ce sujet. Clairement, il est habitué à mettre des buts quand les situations se présentent, ce que soit en transition ou en attaque placée. Il a ce timing de savoir à quel moment démarrer dans le dos de la défense. Pour nous, c'est un atout, car on a peu de joueurs de ce profil. On a senti dès son arrivée un énorme enthousiasme. On sent un appétit féroce, une espèce d'esprit de revanche et de vouloir croquer dans ce que le foot peut offrir".

