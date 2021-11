La Juve se détourne de Kamara (OM) pour un crack de Monaco, Galtier (Nice) battu à plate-couture

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS Monaco : Tchouaméni priorité de la Juventus

Selon Calcio Mercato, le plan A de la Juventus de Turin pour renforcer son milieu de terrain cet hiver serait Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 21 ans). Alors qu'Aaron Ramsey et Adrien Rabiot pourraient plier bagage, le club transalpin va tenter un prêt avec option d'achat pour le milieu de l'équipe de France. Boubacar Kamara (OM, 21 ans) n'est vu que comme un « plan de secours » par la Vieille dame.

OGC Nice : Dall'Oglio 1-0 Galtier

Dimanche, l'OGC Nice a été surpris sur sa pelouse par Montpellier (1-0). Pour Benjamin Psaume, consultant sur France Bleu Hérault dans l'émission 100% Paillade, tout le mérite en revient au coach montpelliérain : « C’est un très grand entraîneur. Il a su s’adapter avec les joueurs à sa disposition, on n’avait pas Téji, il a trouvé le système qu’il fallait avec ce 4/4/2. Cela a fonctionné à merveille. Puis il a appris à un Mavididi et à un Mollet à défendre. C’est peut-être la victoire des joueurs mais pour moi, dimanche, c’est la victoire du coach. Il a montré une image d’un entraîneur capable de s’adapter ».

Stade de Reims : Doumbia relancé en sélection

Comme le rapporte l'excellent compte Twitter Reims VDT, Moussa Doumbia a retrouvé le sourire. S'il est écarté par Oscar Garcia qui ne le convoque même plus sur la feuille de match au Stade de Reims, l'ailier a été rappelé en sélection du Mali. Il pourrait même jouer durant la trêve internationale.

🔴⚪️ Moussa Doumbia



➡️ Au placard au Stade de Reims… mais présent en sélection du Mali ! pic.twitter.com/UiCVSP5a0Q — Reims VDT (@reimsvdt) November 11, 2021

SCO Angers : Bernardoni toujours pas remis

Absent surprise pour le match du LOSC (1-1), Paul Bernardoni n'a toujours pas repris avec ses coéquipiers. D'après Ouest-France, l'ancien gardien des Espoirs français souffre d'une infection pulmonaire. En revanche, Ismaël Traoré, absent face aux Dogues (genou), et Abdoulaye Bamba, ont repris l'entraînement.

Stade Brestois : Lasne n'a pas regardé ailleurs

Sans club depuis le mois de juin et blessé, Paul Lasne (32 ans) a finalement resigné avec le SB29 après avoir achevé sa convalescence. Dans Ouest-France, le milieu de terrain est revenu sur cette période compliquée. « J’avais juste envie de tout envoyer chier au début, même avec mon entourage proche, c’était compliqué au début mais il fallait remonter la pente tranquillement. Savoir s’il y allait avoir quelque chose au premier juillet ne m’a pas traversé l’esprit », a-t-il glissé.

A aucun moment, il n'a songé à rejoindre un autre club : « Il a fallu réfléchir, c’est sûr, mais à 32 ans, avec un genou en vrac, il n’y a pas dix mille solutions. Si on veut rejouer au foot, on se tourne vers ceux qui nous tendent la main. On était déjà en discussion pour prolonger donc ça me paraissait naturel de continuer avec Brest ».

Ce samedi (3h du matin), le choc de la zone CONCACAF oppose les Etats-Unis au Mexique. Venez parier sur France Paris . 3,05 la cote de la Team US, 2,97 celle du match nul et 2,35 celle des Aztecs.