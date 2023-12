La punchline de l’agente de Thuram (Nice), Ménès cartonne Rennes, ça brûle à Toulouse !

Alors que le nom de Khephren Thuram (OGC Nice, 22 ans) est souvent associé à des clubs du Calcio comme la Juventus Turin, Rafaela Pimenta, l’agente du milieu de terrain des Aiglons, a calmé ces bruits de couloir pour Calcio Mercato.

«Khéphren Thuram en Italie ? Vous avez déjà eu un Thuram (Lilian, qui a joué à la Juventus et à Parme, NDLR). L’un d’eux joue à l’Inter (Marcus), et vous en voulez un autre ?», a rigolé l’ancienne associée de Mino Raiola alors que plusieurs pistes anglaises (Man City notamment) se sont ouverte devant le fils cadet de Lilian Thuram…

Pour Pierre Ménès, qui s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, il est trop réducteur de mettre tous les soucis du Stade Rennais sur le dos des défenseurs :

« C’est vrai que la défense rennaise est trop jeune et que tous les matchs de ces derniers temps sont plombés par les fautes individuelles d’un jeune défenseur (…) Maintenant, je pense que le milieu du Stade Rennais est beaucoup moins performant qu’il y a deux ans et que l’attaque est extrêmement décevante avec Kalimuendo qui n’est plus titulaire, Gouiri qui traverse la majorité des matchs comme un fantôme et Martin Terrier qui revient de huit mois d’absence et à qui on ne peut pas demander immédiatement la cape de sauveur de la Nation. Le problème est plus vaste que la jeune défense ».