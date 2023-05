La Roma prend une option, la Juve accrochée, West Ham ravit la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On jouait les demi-finales aller de Ligue Europa et Ligue Europz Conference ce jeudi. En Ligue Europa, l'AS Rome a battu Leverkusen (1-0) et le FC Séville est allé accrocher la Juventus Turin (1-1), qui a égalisé dans le temps additionnel.

La France assurée de garder sa 5e place à l'indice UEFA

En Ligue Europa Conférence, la Fiorentina a été battue à domicile par le FC Bâle (1-2). Mais c'est surtout l'autre match qui intéressait la L1. Et West Ham s'est imposé face à AZ Alkmaar (2-1). Avec cette défaite du club néerlandais, la France est assurée de conserver sa 5e place à l'indice UEFA, devant les Pays-Bas. La France enverra donc bien quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions, en 2024-2025 (trois directement, un en tour préliminaire) et aura sept représentants européens au total (avec deux en C3 et un en C4).