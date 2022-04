Le Covid s'invite avant ASSE - Monaco, le mystère Costil perdure pour Nantes - Bordeaux, le MHSC sur un ex du RC Lens, Antonetti s'explique

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'AS Monaco diminué par le Covid face aux Verts

En déplacement sur la pelouse de l'ASSE ce samedi (19h, sur Prime Vidéo), Philippe Clément, le coach de l'AS Monaco, devra composer sans Krépin Diatta, blessé de longue date, mais également sans l'ancien réserviste stéphanois ruben Aguilar. Comme le rapporte L'Equipe, le défenseur est forfait du fait d'un test positif au Covid-19 en veille de match.

Le groupe de Monaco : Nübel, Majecki, Mannone - B. Badiashile, Disasi, Caio Henrique, Vanderson, Sidibé, Maripan, Matsima, Jakobs - Tchouaméni, Yo. Fofana, Golovine Jean Lucas, G. Martins, S. Diop, Matazo, Akliouche - Ben Yedder, Volland, Boadu.

Newcastle cible un joueur de l'AS Monaco

En quête de renforts solides pour bâtir son projet sous pavillon saoudien, Newcastle envisage plusieurs joueurs français. Selon Foot Mercato, les Magpies sont notamment sur les rangs pour accueillir l'international tricolore Moussa Diaby (Bayer Leverkusen, 22 ans) et l'espoir de l'AS Monaco Benoît Badiashile (21 ans). Dans les deux cas, il faudra sortir le carnet de chèques...

OGC Nice : Galtier monte au front pour Gouiri

En conférence de presse hier et dans des propos relayés par Nice-Matin, Christophe Galtier est revenu sur la disette d'Amine Gouiri à l'OGC Nice : « C'est perturbant pour lui car c'est une première. Il a fait une très belle saison l'an dernier, un très bon début de championnat et là, c'est un peu plus difficile. Il faut l'accompagner, l'aider. Qu'il aille chercher, non pas du soutien, mais des clés auprès de ses partenaires. Qu'il échange avec eux. Il ne doit pas se renfermer. On sait tous ce qu'Amine a pu apporter à l'équipe, il nous a permis d'avoir un certain nombre de points et d'être encore en course pour l'Europe. Il a le soutien de tous ses partenaires. On est là pour l'aider. Amine est un garçon timide, un peu introverti, et on travaille pour qu'il s'ouvre plus ».

Girondins : Guion garde le mystère pour son gardien face à Nantes

S'il va récupérer au moins deux cadres avec les retours de Hwang (fin de suspension) et de Marcelo (remis de sa blessure à l'adducteur), David Guion n'a pas levé tous les mystères avant le derby de l'Atlantique entre le FC Nantes et ses Girondins de Bordeaux. La question du gardien de but reste en suspend et on ne sait toujours pas si Benoît Costil, en froid avec les supporters, reprendra sa place au décevant Gaëtan Poussin.

En conférence de presse hier, le coach a botté en touche : « Je ne veux pas évoquer de cas particuliers. Dans notre position, le collectif est plus important. Il y a des joueurs qui entrent, d'autres qui sortent », a-t-il glissé simplement...

Stade Rennais : le vestiaire s'est remobilisé avant le derby face à Lorient

A l'arrêt après ses défaites face à Monaco (1-2) et Strasbourg (1-2), le Stade Rennais s'efforce de ne pas se laisser submerger par la panique. C'est en tout cas le message du défenseur Nayef Aguerd : « Dans le jeu, collectivement, je n'ai pas peur de dire qu'on est une des meilleures équipes en France. On gagne avec la manière à chaque fois, on a su rester modeste. Ce n'est pas là, parce qu'on a perdu deux matches, qu'on doit paniquer. Franchement, il n'y a pas le feu, on a perdu deux matches importants, mais il reste quinze points à prendre », a martelé le Marocain qui n'a pas voulu revenir sur la teneur des échanges de ces derniers jours avant le derby face à Lorient dimanche : « Ce qui s'est dit reste entre nous ».

RC Strasbourg : ça sent bon pour Lucas Perrin

Prêté avec option d'achat par l'OM, Lucas Perrin est un dossier sensible au RC Strasbourg. Du côté du principal intéressé, on a clairement une idée en tête concernant la suite : « Je me sens bien ici. Pour l'instant, je reste focalisé sur la fin de saison et les cinq derniers matchs. Il y a de belles choses à vivre. Je laisse mon agent et le président se mettre d'accord avec l'OM. C'est à eux de se mettre d'accord s'il doit y avoir quelque chose. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas mes affaires. Je ne suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici. Il y a une bonne ambiance, j'aimerais bien rester », a confié le Minot hier en conférence de presse.

Du côté de Julien Stéphan, on est aussi favorable à lever l'option : « Le groupe est fantastique, travaille très bien. Tous les joueurs qui ont montré une progression et une capacité de travail, bien évidemment qu'on a envie de continuer avec eux. C'est une discussion à avoir entre deux clubs et différentes personnes. Lucas est arrivé avec très peu d'expérience, il en a acquis davantage. C'est sa première saison complète. Ce n'est pas encore un vieux briscard mais un jeune joueur qui a déjà beaucoup progressé et qui a certainement encore une petite marge de progression ».

Montpellier : trois pistes se dégagent en défense

Avec les départs quasiment actés de Junior Sambia, Mihailo Ristic et Ambroise Oyongo, le MHSC va devoir recruter dans le couloir. Dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte a dévoilé les premières pistes montpelliéraines pour l'été 2022. En plus du jeune Enzo Tchato, qui va rester et signer son premier contrat professionnel, Montpellier s'intéresserait à l'ancien lensois et toulousain Clément Michelin (AEK Athènes) à mettre en concurrence avec Arnaud Souquet. A gauche, les noms de Faitout Maouassa (ex-Stade Rennais aujourd'hui à Bruges) et Fabrice Nsakala (Besiktas) circulent.

Stade de Reims : Zeneli et Berisha sur le départ cet été ?

Le Stade de Reims pourrait perdre ses deux internationaux kosovars cet été. En conférence de presse, Arber Zeneli a reconnu qu'il n'était fermé à rien : « Il me reste un an de contrat et je suis toujours un joueur de Reims », a-t-il rappelé avant d'ouvrir la porte : « Il est difficile de savoir ce qui va arriver mais dans ma tête je suis au Stade de Reims ». Autre départ possible : celui du flop Valon Berisha, plus gros salaire de l'effectif, dont la porte sera ouverte à un départ cet été selon L'Union.

Brest : deux cadres absents face à Metz

En déplacement à Metz ce dimanche (15h), le Stade Brestois avance plus léger au moment d'aborder les cinq derniers matchs. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a fixé de nouveaux objectifs : « Aujourd’hui, je pense qu’avec toutes les équipes qu’il y a derrière nous, on est en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et maintenant ? Il faut toujours chercher à aller plus haut. J’ai déjà donné mes ambitions : atteindre la barre des 50 points, ou plus. Cela veut dire qu’on doit gagner, déjà, nos trois prochains matches à domicile (Clermont, Strasbourg, Bordeaux). Mais, sommes-nous en capacité de le faire ? »

Pour ce déplacement en Lorraine, « MDZ » devra faire sans Franck Honorat, souffrant d'une gêne au tendon d'Achille et sans Jérémy Le Douaron (pubis), deux acteurs majeurs de son attaque.

FC Metz : Nguette, coup de sang... Antonetti revient sur les polémiques

Pointé du doigt pour sa gestion désastreuse de son effectif au FC Metz, Frédéric Antonetti a réagi en conférence de presse à la polémique Opa Nguette, s'expliquant sur sa décision de faire sortir l'ailier seulement 12 minutes après son entrée en jeu mercredi à Lorient (0-1). « On ne peut pas faire des entrées comme ça, où on perd ses cinq premiers ballons ! J'adore Opa, mais à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Il n'y a peut-être que moi qui fais ça mais je l'assume ! »

Déplorant de nombreux blessés, le Corse est également revenu sur sa sortie médiatique expéditive au Moustoir : « En faisant un très bon match, on ne gagne pas. C'est le résumé de notre saison, par rapport à tous les événements qu'on a subis, des joueurs blessés, le VAR toujours contre nous... C'est une saison noire. On a 1 % de chances de se sauver, on va essayer, mais ça ne nous sourit jamais. Parfois, c'est de notre faute, parfois non et on n'a rien pour nous. Maintenant, il faut de l'honneur et de la fierté pour montrer une bonne image, surtout devant notre public, parce que ceux qui viennent encore au stade sont vraiment mordus ».

Le Melting-clubs du 23 avril Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur