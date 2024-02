Le dîner à l'Élysée utilisé par Macron pour forcer la main du Qatar pour les droits TV ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a organisé un dîner à l'Élysée en l'honneur de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Alors que la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le président de la FFF, Philippe Diallo, et le président de la LFP, Vincent Labrune, étaient notamment invités à ce repas, Daniel Riolo croit savoir que le dossier des droits TV de la Ligue 1 a été évoqué lors de cette réception.

Le dîner France - Qatar n'est pas qu'un repas d'État !

"Dîner à l’Elysée avec le Qatar, le PSG, Vincent Labrune, Nicolas Sarkozy, le boss de Bein Sport (Nasser al-Khelaïfi). Promis juré c’est un dîner d’État. Pas question de parler droits TV. Non, le foot français ne sera pas sauvé par le Qatar, et oui, Labrune est trop fort en négociations et c’est lui qui sera félicité", a lâché avec ironie le journaliste de RMC Sport sur son compte X. Pour rappel, à cinq mois du début de la prochaine saison, les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, n'ont toujours pas été distribués.

