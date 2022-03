Le FC Barcelone se casse les dents sur Galatasaray, Monaco assommé par Braga

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Pas ce cinquième victoire de suite pour Xavi avec le FC Barcelone ! Au Camp Nou, les Blaugranas ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou de Galatasaray (0-0) et devront aller chercher leur qualification la semaine prochaine dans l'enfer turc d'Istanbul. Les Catalans se sont cassés les dents sur l'excellent Inaki Pena et auraient même pu se faire surprendre sur un but de Bafétimbi Gomis finalement annulé par la VAR pour hors-jeu (79e).

Monaco se rate complètement

Au lendemain de l'exploit de l'OL à Porto, l'AS Monaco n'est pas parvenu à creuser l'indice UEFA de la France au Portugal. Surpris par un but précoce d'Abel Ruiz (3e), maladroit dans le dernier geste, malchanceux avec la VAR qui lui a refusé deux buts (30e et 33e), le club du Rocher s'est incliné à Braga (0-2), prenant un but d'Oliveira à l'orée du temps additionnel.

Tous les résultats des 8e de finale aller de la Ligue Europa :

FC Barcelone 0-0 Galatasaray

Braga 2-0 Monaco

Glasgow Rangers 3–0 Etoile Rouge

Atalanta Bergame 3–2 Bayer Leverkusen

Joués plus tôt :

Porto 0-1 OL

Bétis Séville 1–2 Eintracht Francfort

Séville 1–0 West Ham

RB Leipzig qualifié d'office