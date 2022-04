EN DIRECT

Grâce à un doublé de Moses Simon (6e et 32e), le FC Nantes créé la sensation ce samedi après-midi du côté de Bollaert-Delelis. Les Canaris mènent 2-0 face à un RC Lens réduit à 10 après l'exclusion de Jean-Louis Leca (19e). Même si les Sang et Or n'ont pas abdiqués et poussent pour revenir, cela se présente bien pour Nantes à une semaine de la finale de Coupe de France contre Nice.