Le FC Nantes et l'OM se neutralisent, le LOSC accroché

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Après 45 minutes de jeu, le FC Nantes et l'OM sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Même score entre le LOSC et Clermont (0-0). Sur les autres pelouses, Lorient, Toulouse et Angers mènent d'un but respectivement contre Reims (2-1), Troyes (2-1) et l'AC Ajaccio (1-0).