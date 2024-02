Le FC Nantes et le FC Lorient se donnent de l’air, Brest freiné à Clermont

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

En déplacement sur le terrain du Toulouse FC dans un vrai match à six points pour le maintien, le FC Nantes a décroché un succès précieux (2-1), signé du sceau de Mostafa Mohamed, buteur sur coup-franc (2’) et passeur décisif pour la première réalisation de Tino Kadewere (53’). Dans le money-time, Thijs Dallinga a réduit la marque de la tête (90'+6). Grâce à ce succès, les Canaris s’éloignent de la zone rouge (+3 pts par rapport au barragiste), remontent à la 12ème place du classement et doublent le Téfécé.

Brest perd deux points… et Bizot pour le choc face à l’OM

En déplacement sur le terrain de la lanterne rouge Clermont, le Stade Brestois a manqué une belle occasion de chiper la place de dauphin du PSG (1-1). Dominateur, le SB29 a trouvé la faille par son milieu Pierre Lees-Melou (50’) d’une frappe limpide. Mais Grejohn Kyei a égalisé pour les Auvergnats (69’). Notons que le match s’est fini à 10 contre 10 avec les exclusions de Rashani et Bizot. Le portier breton sera donc suspendu pour le choc face à l’OM le week-end prochain.

En pleine renaissance depuis le Mercato, le FC Lorient a glané un succès précieux au Moustoir face au Stade de Reims (2-0) grâce à des réalisations de Bamba (71’) et Bakayoko (87’). Les Merlus chipent la place de barragiste au FC Metz et mettent la pression sur l’OL puisque seulement un but les sépare des Lyonnais au goal-average (-14 contre -13).

