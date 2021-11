Le FC Nantes ne regrette pas Ripart, bonne nouvelle à Bordeaux, Faivre (Brest) prépare son départ

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Ripart toujours muet à Troyes !

Après 14 journées, Renaud Ripart court toujours après son premier but avec Troyes. L’attente se fait longue au regard des espoirs suscités par son arrivée, le 15 juillet, pour 3,3 millions d’euros. Une somme un temps synonyme de recrue la plus chère de l’histoire de l’Estac, qui avait alors devancé le FC Nantes et le Stade de Reims pour le joueur emblématique des Crocos. « On attend plus des joueurs arrivés avec des stats, et Renaud en fait partie, confirme Laurent Batlles dans L’Équipe. Après, partir de chez soi, assumer un transfert, un salaire, ce n’est pas facile. On attend beaucoup et même lui doit attendre plus de lui, ça le perturbe peut-être aussi. » « Je suis lucide, je dois amener plus, ce n’est pas suffisant, acquiesce Ripart. Quand tu acceptes qu’on te jette des fleurs, il faut accepter qu’on te jette des cailloux. » Meilleur buteur de Nîmes la saison dernière en L 1 (11 réalisations), Ripart est déjà loin de Ludovic Blas... qui a inscrit hier au FC Nantes son 7e but en L1 cette saison à Lille (1-1).

Ajorque fait trembler Monaco

Comme Jean-Eudes Aholou et Anthony Caci, Ludovic Ajorque revient face à l’AS Monaco (15h). L’attaquant du RC Strasbourg, qui a purgé sa suspension, adore le club de la Principauté... face à qui il a inscrit quatre buts et réussi deux passes décisives en trois matches (deux succès, un revers) ! « Face à une ligne défensive plus haute que Reims (1-1), avant d’attaquer la profondeur, il faudra bien sortir les ballons et sentir les coups pour leur mettre de la pression et ne pas trop attendre dans notre camp », a déjà prévenu Julien Stéphan en conférence de presse.

Hwang sur le banc des Girondins

Scotchés dans le bas du tableau et « un peu vexés » après leur match nul frustrant à Metz (3-3) le weekend dernier, les Girondins de Bordeaux espèrent enchaîner une série face au Stade Brestois (15h). S’ils sont toujours privés de leur capitaine Laurent Koscielny, ils récupèrent leur attaquant Ui-jo Hwang, qui devrait débuter sur le banc. De leur côté, les Finistériens veulent encore prendre un peu plus d’air après le gros match face au RC Lens (4-0). « On doit être encore bien meilleur dans tous les domaines pour aller gagner à Bordeaux, a prévenu Michel Der Zakarian. Il faut se remettre en question, tout le temps, pour être performant le week-end suivant. » A

Foket de retour au Stade de Reims

Une semaine après son nul frustrant à la Meinau contre le RC Strasbourg (1-1), le Stade de Reims affronte Clermont et pourra compter sur Thomas Foket, de retour dans le groupe où figurent aussi Cassama et Lopy, un temps incertain. Ce ne sera pas le cas pour Munetsi, Zeneli, Doucouré et Hornby, de nouveau forfait. Comme l’a affirmé Alexis Flips, les Champenois seraient bien avisés « de retrouver la victoire ». Car les joueurs d’Oscar Garcia, 15es, restent sur une série de six matches sans victoire et détiennent le même nombre de points que le 18e… Clermont.

L’AC Milan vise toujours Faivre

Dans les petits papiers de l’AC Molan au cours du mercato estival, Romain Faivre figure toujours dans les plans du club italien. Selon Nicolo Schira, son agent l’a de nouveau proposé et le Stade Brestois serait prêt à le vendre en prêt en janvier prochain mais préfèrerait pouvoir compter sur lui jusqu’à la fin de la saison. Un transfert avec prêt pourrait être établi dès cet hiver.

Romain #Faivre’s agent (J.Maarek) is planning the move of the french talent. He has proposed Faivre to #ACMilan again. #StadeBrestois are ready to sell the player in January’s #transfers window, but they would like to hold him back until the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2021