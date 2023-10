Atal est dévasté à Nice, Reims et Rennes soutiennent Labrune, dérapage raciste à Angers

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Équipe de France : Deschamps bientôt entendu par l'Assemblée nationale

Le 2 novembre, le sélectionneur national, Didier Deschamps, sera entendu par les députés de l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des Fédérations françaises. En espérant qu'il se départisse de sa langue de bois coutumière...

Le Havre : le club attaque la Ligue !

Selon L'Equipe, le HAC a assigné deux fois la LFP en justice. La première pour dénoncer le contrat conclu avec CVC en avril 2022, la seconde pour faire suspendre le dernier versement du milliard et demi, dévolu aux gros clubs (PSG, OM, OL, Monaco, LOSC, Rennes et Nice). Le club normand conteste le chèque de 1,5 M€ qu'il doit recevoir via cet accord alors qu'il aurait perçu une somme deux fois supérieure s'il était resté en L2. D'autres clubs pourraient s'engouffrer dans la brèche ouverte par le HAC car nombreux sont les mécontents. Rappelons qu'en échange de son aide financière, CVC va percevoir à vie 13% du résultat annuel de la LFP...

Girondins : un arbitre qui porte chance pour la première de Riera

Albert Riera vivra ce samedi son premier match sur le banc des Girondins de Bordeaux. Ce sera à Angers, 3e du classement. Pas l'idéal, donc, pour débuter. Mais l'arbitre désigné par la LFP, Antoine Valnet, réussit très bien au FCGB. La saison passée, les trois fois où il a dirigé les Girondins, ils se sont imposés (2-0 à Pau, 1-0 à Guingamp et 2-0 à Valenciennes). A chaque fois à l'extérieur et à chaque fois une victoire...

SCO Angers : des hooligans s'affichent avec une banderole raciste

Gros dérapage de hooligans angevins, qui se sont affichés devant la mairie avec une banderole sur laquelle était écrit : "L'immigration tue". Une référence, évidemment, à l'assassinat d'un professeur à Arras par un terroriste islamiste arrivé du Caucase il y a quelques années. Les ultras du SCO se sont immédiatement désolidarisés de cette action qui pourrait coûter cher à ses auteurs...

Merci aux nombreuses personnes faisant le raccourci, mais ceci n’est pas l’œuvre de supporters du SCO. Encore moins du KDLB.

Les auteurs n’ont qu’à assumer clairement leur position.



Pas de politique en tribune à Angers. https://t.co/UwOxGiCIev — Luis Brvl (@luis_brvl) October 18, 2023

Mais aussi...

PSG - Strasbourg : craintes de banderoles pro-palestiniennes au Parc ?

La rencontre PSG-RC Strasbourg se disputera samedi à 17h au Parc des Princes devant un virage Auteuil fermé, à la suite de la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue pour les propos homophobes tenus lors de la réception de l’OM (4-0). Malgré l’absence, dans sa grande majorité du CUP, connu pour ses sympathies pro-palestiniennes, L’Équipe annonce que le PSG craint que des drapeaux soient brandis et que son enceinte serve de tribune politique à quelques-uns. D’autant qu’en raison du contexte en France, la LFP a demandé que soit respectée une minute de silence avant le coup d’envoi de tous les matches de L1 et de L2 ce week-end.

US Orléans : Casoni convoqué à un entretien préalable

Bernard Casoni, et actuel entraîneur de l’US Orléans, pourrait perdre son poste au sein du club de National. Visé par une enquête ouverte par le parquet d’Orléans, notamment pour discrimination raciale, il est convoqué le 25octobre à un entretien préalable au licenciement, a indiqué son avocat, confirmant les informations de la République du Centre. Casoni est accusé par plusieurs de ses joueurs d’avoir tenu des propos racistes.

OGC Nice : Atal dévasté par la polémique

Coupable d’avoir relayé une vidéo à caractère antisémite, Youef Atal a été écarté de l’équipe première par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre et vivrait très mal sa situation. « C’est un joueur dévasté, après avoir pris conscience de sa faute et de l’ampleur prise par l’affaire, que les Niçois ont retrouvé en ce début de semaine, explique L’Équipe. Comme il l’a confié à des proches, son action n’aurait eu pour seul but que de montrer son soutien au peuple palestinien, le défenseur ayant partagé la vidéo sans l’avoir visionné jusqu’au passage où le prédicateur emploie ses propos antisémites. » En son absence, son entraîneur, Francesco Farioli, pourra compter sur Jordan Lotomba, son concurrent au poste, ainsi que sur le récent retour du jeune Antoine Mendy (19 ans), absent depuis cet été pour une blessure au genou droit.

Stade Rennais, Stade de Reims : Cloarec et Caillot au soutien de Labrune pour les droit télé

En pleine déconfiture au sujet des droits télé, Vincent Labrune peut compter sur quelques soutiens de taille en Ligue 1. Dont Jean-Pierre Caillot. « Comme cela pouvait être envisagé, l’appel d’offres qui s’est déroulé aujourd’hui s’est révélé infructueux. La LFP est sereine sur la suite du processus eu égard aux nombreux diffuseurs intéressés, et comme par le passé, notre solidarité et une communication archi limitée permettra que les choses aillent dans notre sens. Je ne manquerai pas de vous informer dès que l’on avancera sur le dossier. Amicalement », a écrit le président du Stade de Reims.

Son homologue du Stade Rennais, Olivier Cloarec, se montre tout aussi optimiste. « Nous sommes convaincus que la Ligue 1 est un bon produit. Paulo Fonseca, l’entraîneur de Lille, en a parlé la saison passée, et Nemanja Matic me l’a dit récemment : pour lui, la Ligue 1 est un Championnat de très bon niveau, qui se rapproche de ce qu’il a pu connaître en Premier League plus que de la Serie A, confie le dirigeant breton dans L’Équipe. Et il a joué dans quelques grands clubs avant Rennes, entre Chelsea, Manchester United ou l’AS Rome ! Il est surpris par le niveau des jeunes, notamment. Et Lens l’a rappelé en battant Arsenal en Ligue des champions : notre Championnat est attrayant, compétitif, et beaucoup d’efforts ont été accomplis par les clubs pour cela ces dernières années. »

