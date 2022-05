Le LOSC et Nice scrutent à Brest, Giroud recale la L1, 20 M€ pour sauver Bordeaux !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Montpellier HSC : Giroud dit non à la L1

Invité surprise du journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte hier soir, Olivier Giroud (35 ans) n’a pas pu échapper à la question d’un éventuel retour au Montpellier HSC. La réponse de l’attaquant de l’AC Milan a été limpide : « Revenir en France n’est toujours pas ma priorité à court terme mais j’ai toujours dit que si je revenais en France, ce serait à Montpellier. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, ce n’est pas mon objectif de revenir en France tout de suite. »

RC Strasbourg : un bonus pour recruter au Mercato ?

Le RC Strasbourg peut se qualifier pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence et obtenir un bonus financier bienvenu. Selon L’Équipe, la C3 lui assurerait un minimum de 3,63 M€ (plus 630 000 € par victoire et 210 000 € par match nul en phase de groupes). La C4 serait un peu moins intéressante (3 M€ de participation puis 500 000 € par succès et 166 000 € par nul). Une qualification en coupe d’Europe serait aussi un argument pour conserver et renforcer son effectif. Il est probable que cela finirait par convaincre Sanjin Prcic de prolonger et le Racing pourrait faire un effort pour conserver Frédéric Guilbert, prêté par Aston Villa. Il est évident que cela séduirait également les potentielles recrues (le Caennais Jessy Deminguet, l’Ajaccien Gédéon Kalulu ?). S’il termine hors du top 5, le club pourrait connaître une vague de départs (Djiku, Prcic et Diallo ou Ajorque en plus de Caci et Guilbert).

SCO Angers : le club racheté contre 85 M€ ?

Saïd Chabane, président du SCO, a annoncé hier qu’il allait céder le club à un fonds d’investissement américain pour une somme comprise entre 65 et 85 M€. « Une fois qu’il a dit qu’il passait la main, je n’ai plus rien écouté, explique à L’Équipe l’un de ses salariés présents à la réunion hier en début d’après-midi. On n’a rien compris, il a marmonné le nom de son successeur. » Il s’agirait de GFS, un fonds d’investissement américain. Les contours de la transaction et de la future organisation devraient prendre de l’épaisseur dans les prochains jours mais, en attendant, plusieurs questions se posent déjà sur le plan sportif. Notamment celle de l’avenir du coordinateur sportif Laurent Boissier et de l’entraîneur Gérald Baticle...

FC Metz : un Parisien en approche ?

Au coude à coude avec l’ASSE pour se maintenir en Ligue 1 avant un dernier déplacement très périlleux samedi à Paris (21h), le FC Metz prépare déjà son recrutement estival. Selon Foot Mercato, Cédric Kipré (25 ans) est ciblé. Passé par Leicester, Motherwell, Wigan, West Bromwich Albion et Charleroi, le joueur né à Paris intéresse le club lorrain mais aussi les Glasgow Rangers et Norwich. L’actuel défenseur de WBA, sous contrat jusqu’en juin 2024, est estimé à 800 000 euros par la plateforme Transfermarkt.

Girondins : Lopez en quête de 20 M€ ?

Les craintes autour de l’avenir financier des Girondins de Bordeaux en cas de relégation en Ligue 2 en fin de saison se confirment. Comme déjà expliqué la semaine dernière, Sud Ouest assure que les fonds d’investissement King Street et Fortress ont demandé à Gérard Lopez d’assumer son rôle d’actionnaire du FCGB et de mettre 20 millions d’euros sur la table (en plus des 10 M€ déjà investis l’été dernier) ! C’est notamment la raison pour laquelle le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux a passé la semaine dernière de l’autre côté de l’Atlantique, où il a notamment enchaîné les réunions avec ses créanciers. Par ailleurs, David Guion ne décolère pas après les sorties en boîte d’Enock Kwateng et M’Baye Niang après le nul contre le FC Lorient (0-0). « On en revient à ce professionnalisme, ces valeurs, ce cadre d’exigence qu’il va falloir mettre en place dès le début de saison, a-t-il déploré en conférence de presse. On ne peut pas tolérer des comportements anti-professionnels comme ça surtout quand on appartient aux Girondins de Bordeaux, une institution avec ses valeurs. »

AS Monaco : 4 à 5 recrues cet été ?

Dans son édition du jour, L’Équipe fait un état des lieux de l’AS Monaco avant l'intersaison. Philippe Clement et son staff seront encore là à la reprise, tout comme le directeur sportif, Paul Mitchell, qui planche sur le recrutement. L’effectif connaîtra quelques ajustements mais pas une révolution : il faudra s’attendre à quatre ou cinq recrues, pas à une dizaine. Sauf surprise, Alexander Nübel (Bayern Munich) effectuera une seconde saison en prêt sur le Rocher, tandis que Cesc Fabregas et Djibril Sidibé ne seront pas conservés. Aux agents qui la contactent, l’équipe de Mitchell répond qu’elle recherche prioritairement à trois postes : milieu défensif, ailier et attaquant. Deux titulaires pourraient partir : Benoît Badiashile et d’Aurélien Tchouaméni.

🎙 Invité surprise de @B_Queneutte , Olivier #Giroud a mis fin aux espoirs d’un retour cet été :



🗣 « revenir en France n’est tjs pas ma priorité à court terme, mais j’ai toujours dit que si je revenais, ce serait à Montpellier. » 🧡💙



Ses propos ⬇️https://t.co/x7BFRzhUuY — Esprit Paillade (@EspritPaillade) May 18, 2022

Le LOSC et l'OGC Nice s'intéressent à Belaïli (Brest)

En fin de contrat en juin prochain avec Brest, Youcef Belaïli ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que l'ailier gauche algérien pourrait prolonger l'aventure avec le SB29, son père et agent, Abdelhafid Belaïli, a révélé à la Gazette du Fennec que le LOSC, l'OGC Nice et Toulouse, qui sera promu en Ligue 1 la saison prochaine, voudraient s'attacher les services de son fils.

Pour résumer Si But ! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur