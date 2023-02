Le LOSC retourne le Stade Rennais, les Tops et les Flops du match !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Les Tops :

André Gomes (8) : quel match du milieu de terrain portugais qui a marché sur le milieu rennais avant d'inscrire le troisième but d'un petit chef d'oeuvre !

Chevalier (7) : s'il a pris un but au bout de 28 secondes, le gardien des Dogues a sorti trois arrêts dantesques (5e, 37e, 53e) face à Amine Gouiri... Et sauvé Diakité d'un csc (45e).

Zeghrova (7) : le Kosovar a fait du mal à la défense du Stade Rennais dans son couloir droit, marquant son premier but de la saison en Ligue 1 (59e). Solide mentalement après avoir raté un duel face à Steve Mandanda une minute auparavant. Il est également à la passe décisive pour Rémy Cabella (85e).

Spence (7) : pour sa première en Ligue 1, le défenseur prêté par Tottenham a montré toutes ses qualités de contre-attaquant. Puissant, intéressant offensivement, proche de marquer un superbe but (33e), l'Anglais a été le meilleur joueur des Rouge et Noir.

Les Flops :

Yoro (5) : titulaire à la place de José Fonte sur ce match, le jeune défenseur a raté son début de match et offert un but à Amine Gouiri. Une boulette qui a mis à mal le jeune défenseur (17 ans) qui s'est quand même repris avec un tacle importantissime à 2-1 à la 88e minute. Beaucoup de caractère pour lui.

Toko-Ekambi (4) : sorti à la 70e minute et remplacé sous les applaudissements (ce qu'il ne connaissait plus à l'OL), le Camerounais a malgré tout réalisé une prestation discrète. Il n'a pas encore retrouvé la confiance et ça se voit.

Doué (5) : match compliqué pour le feu follet rennais, qui a eu beaucoup de mal à faire des différences face à la défense nordiste.

Gouiri (5) : s'il a marqué rapidement, le buteur formé à l'OL peut s'en vouloir d'avoir raté trois occasions qui auraient pu changer le match à 1-0.