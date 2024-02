L'avenir de Delort se confirme, vers une première à Rennes, bonnes nouvelles pour Nice avant l'OL

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Montpellier : c'est confirmé pour le retour de Delort !

Libre de tout contrat depuis ce lundi et la fin de son aventure à Umm Salal, Andy Delort, qui va s'entraîner dans les prochains jours avec l'AC Ajaccio, devrait faire son retour à Montpellier la saison prochaine. C'est ce qu'a confirmé l'insider Mohamed Toubache-Ter.

AC Milan - Stade Rennais : vers une titularisation de Seidu !

Pour la première fois depuis son arrivée au Stade Rennais, Alidu Seidu devrait être titularisé ce jeudi (21h) par Julien Stéphan pour le 16e de finale de la Ligue Europa face à l'AC Milan, d'après L'Équipe. Pour le reste, l'équipe rennaise devrait être du classique.

La compo probable du Stade Rennais : Mandanda - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D.Doué - Kalimuendo, Terrier.

OGC Nice : Boga et Moffi de retour !

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Fariolo, a annoncé que Jérémie Boga et Terem Moffi vont faire leur retour ce jeudi de la CAN 2024 et pourraient donc postuler à une place dans le groupe. "Le retour de Jérémie Boga et Terem Moffi est très important pour redonner un peu plus de qualité à l’équipe, a déclaré l’entraîneur italien. On sait combien ils sont fondamentaux pour nous. À eux deux, ils sont impliqués dans plus de la moitié des buts depuis le début de saison. On sait qu’ils ont un poids particulier. Leurs remplaçants ont fait de leur mieux, ils ont vraiment assuré, mais on a besoin de toutes les énergies pour commencer et finir les matchs. Ils rentreront demain (jeudi) à la mi-journée."

LOSC : André et Fonseca suspendus contre Toulouse

Benjamin André et Paulo Fonseca, qui tous deux écopé d'un troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels, ont été sanctionné d'un match de suspension par la commission de discipline de la LFP. Le capitaine et l'entraîneur des Dogues seront suspendus face à Toulouse, le 25 février prochain.

Toulouse : le plan de Martinez Novell pour battre Benfica

En conférence de presse, le coach du Téfécé, Carles Martinez Novell, a dévoilé son plan pour vaincre Benfica en 16e de finale de la Ligue Europa. "L'équipe a mérité de disputer ce barrage sur lequel nous sommes concentrés. On va voir comment Benfica va jouer. On sait que cette équipe aime bien faire un pressing haut. On va contrer ça, de la meilleure façon possible."

