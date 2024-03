Fonseca évoque son avenir, la réponse cinglante de Rennes au Puy Foot, des nouvelles de Beka Beka

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

LOSC : Fonseca botte en touche pour son avenir

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille déplacement ce samedi (17h) sur la pelouse du Stade de Reims, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club nordiste et courtisé par l'OM pour la saison prochaine, a été interrogé sur son avenir. "Le futur c’est demain, notre prochain match. Concernant mon futur, j’ai parlé avec le président. Il sait quelles sont mes idées et je sais quelles sont les siennes, ce qu’il veut. Nous sommes honnêtes l’un avec l’autre. Nous verrons bien ce que nous pouvons faire pour le futur. Les mêmes idées ? Je ne sais pas", a répondu le technicien portugais.

LOSC : pluie d'absences face à Reims

Toujours du côté du LOSC, pas moins de huit joueurs manqueront à l'appel pour le match face au Stade de Reims. Il s'agit de Samuel Umtiti, Rémy Cabella, Andrej Ilic, Tiago Morais, Rafael Fernandes, Adam Ounas, Ignacio Miramon et Ivan Cavaleiro.

Mais aussi...

Stade Rennais : la réponse du SRFC au coup de gueule du Puy Foot

Dans un communiqué cinglant, le Stade Rennais a répondu au coup de gueule du Puy Foot sur la décision du club breton de garder une partie de la recette de la billetterie du quart de finale de Coupe de France, remporté par Rennes (3-1). "C’est avec stupéfaction et une totale incompréhension que le Stade Rennais F.C. a pris connaissance des déclarations de membres de la direction du Puy Foot 43. Soutenant le football amateur, le SRFC, comme il l’avait déjà fait au tour précédent avec le FC Sochaux (lequel l’avait chaleureusement remercié), a une nouvelle fois reversé sa part de la recette du match de coupe de France au Puy Foot 43, ne gardant qu’une somme couvrant strictement les dépenses de son déplacement à St-Etienne. Ce geste amical nous semblait pouvoir être salué. Mais ce n’est pas le cas. Cela nous semble d’autant plus regrettable que les dirigeants auvergnats n’ont pas jugé opportun d’accueillir leurs homologues rennais comme le veut la tradition. De même, le SRFC regrette les dégradations à l’encontre des véhicules de ses supporters constatées à l’issue du match", a pu-t-on lire sur le communiqué du club Rouge et Noir.

OGC Nice : des nouvelles de Beka Beka

Après avoir été hospitalisé pendant trois mois suite à sa tentative de suicide du 29 septembre dernier, Alexis Beka Beka a regagné la Normandie en décembre dernier, d'après L'Équipe. Le milieu de terrain de l'OGC Noce vit aujourd’hui avec sa famille à Caen, loin du football, et se reconstruit dans la discrétion.

Toulouse : un latéral gauche espagnol ciblé !

D'après Marca, Toulouse, en quête d'un renfort sur l'aile gauche de sa défense en vue de la saison prochaine, aurait pris des renseignements sur le latéral gauche Diego Pampin, évoluant au FC Andorra, en deuxième division espagnole. La concurrence s'annoncerait rude dans ce dossier pour le Téfécé puisque Cadix, Getafe et Plymouth seraient aussi sur le coup.

Clermont : Bichard arrive !

Selon L'Équipe, l’actuel adjoint d’Habib Beye au Red Star, Sébastien Bichard, devrait venir prêter main forte à l'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien, pour la fin de saison avant de le remplacer l'été prochain.

