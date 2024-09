Le craquage de Zhegrova au LOSC, Nice décimé à Lens, encore de la casse à Montpellier !

LOSC : Zhegrova revient sur sa polémique avec sa sélection

Écarté de la sélection kosovare lors de la trêve internationale du mois de septembre, l'ailier droit du LOSC, Edon Zhegrova, a donné sa version des faits :

"Ce n’est pas un secret. Ce n’est rien. J’étais juste en retard à une réunion. Ce n’est pas le coach qui a pris la décision, c’est la Fédération. C’est pour cela que j’étais un peu en colère. Il y a quelques personnes qui ne t’aiment pas et ils essaient de dire de mauvaises choses sur vous. Je sais à quel point je suis professionnel et après avoir vu des informations disant que j’étais en soirée, ce n’est pas ce que je ferais car si je devais sortir, tout le monde le saurait et il y aurait eu des photos. Ce ne sont que des fausses informations mais je pense que le pire est que ce n’est pas le coach qui a pris la décision. Quand vous êtes en retard à une réunion, je pense que c’est au coach de prendre une décision. Mais c’est fini, ça n’a plus d’importance pour moi."

L’OGC Nice décimé à Lens

De retour à Bollaert sur le banc de l’OGC Nice, Franck Haise a donné des nouvelles inquiétantes de son infirmerie :

« J’espère récupérer Mohamed-Ali Cho et Jérémy Boga pour retrouver un peu de souffle sur les 3 prochains matches a un moment ou l’autre. »

Concernant Boga, blessé au tibia, il devrait manquer encore un peu, ayant seulement repris la course mardi. Quant à Mohamed-Ali Cho, il était incertain avant de finalement déclarer forfait pour ce mercredi, en raison d’un problème au tendon d’Achille. Pour rappel, Nice évolue sans Terem Moffi (rupture des ligaments croisés) ainsi que sans Gaëtan Laborde (fracture du 5e métatarse au pied droit). Ils seront absents ce samedi.

Mais aussi

Le Havre : Bodmer évoque le dossier Ayew

Invité de « Parlons sport », Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, est revenu sur le début de saison des Ciel & Marine avant d’évoquer le mercato estival. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain du PSG de revenir sur le dossier André Ayew. Libre de tout contrat depuis son départ du HAC, l’attaquant ghanéen de 34 ans est toujours à la recherche d’un club, à l’heure où son nom revient avec insistance du côté des Hacmens.

« Une piste définitivement enterrée ? Non pas définitivement, sa volonté est de revenir au club, c’est toujours le problème du financier, on discute avec André et son conseiller, il a envie de revenir, on aimerait qu’il revienne aussi donc il faut trouver une solution. S’il est prêt à les baisser pour revenir ? Je pense, j’en suis quasiment sûr, mais nous, on doit être dans les clous sur la partie financière et ce n’est pas simple. »

OGC Nice : Bulka ne prolongera pas

La non-prolongation de Marcin Bułka, annoncée ce vendredi dans L’Équipe, pourrait laisser aux dirigeants de l’OGC Nice une marge de manœuvre pour prolonger d'autres cadres du vestiaire comme... Pablo Rosario, en fin de contrat l'été prochain ! De son côté, Badredine Bouanani serait proche de parapher une prolongation de deux ans, soit jusqu’en 2027.

MHSC : Ngosso sérieusement blessé !

Après avoir prolongé son contrat cet été, l’attaquant du MHSC Glenn Ngosso s’est blessé à un entraînement lors d’un spécifique attaquant il y a quelques jours. Selon Allez Paillade, le joueur de 20 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou.

