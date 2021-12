Le Mercato démarre fort à Bordeaux et Reims, le LOSC, Brest et Strasbourg livrent déjà bataille !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Brest et Lille sur Matsima

Pas dans les plans de Niko Kovac cette saison, Chrislain Matsima devrait quitter le club de la Principauté pour gagner du temps de jeu ailleurs. « Le FC Bâle a fait une offre de prêt à Monaco pour Matsima. Le défenseur de 19 ans souhaite partir pour jouer. En France, Lille et Brest sont sur le coup, comme un club Allemand. Villarreal aimerait un transfert. Le Français va choisir en fonction de son temps de jeu », glisse Loïc Tanzi de RMC Sport sur Twitter. Le RC Strasbourg, qui ne pourra pas compter sur Alexander Djiku (Ghana) durant la CAN, pourrait entrer en jeu. Le staff alsacien attend de déterminer les conditions du retour de blessure de Maxime Le Marchand pour se positionner.

Reims vise 3 recrues en janvier

Le Stade de Reims ne restera pas inactif cet hiver. Selon L’Équipe, au moins deux postes sont ciblés. Avec l’installation régulière d’une défense à trois, le recrutement d’un jeune défenseur axial, dans la perspective du départ de Wout Faes à l’été, est perçu comme nécessaire même si Mamadou Mbow (21 ans) a été consistant fin décembre. L’autre priorité pour le duo Mathieu Lacour - Pol-Édouard Caillot est un latéral droit, capable d’évoluer à gauche. Maxime Busi (22 ans) sera l’élu. Le défenseur belge de Parme va être prêté sous peu. La question d’un renfort dans l’entrejeu avec les blessures régulières à ce poste peut se poser. Ce serait une sentinelle avec un profil athlétique.

Bentaleb à Angers ?

Sollicité par des clubs de Liga, Sofiane Boufal restera au moins jusqu’à la fin de la saison. Au milieu, L’Équipe fait savoir que Gérald Baticle a laissé la porte ouverte à l’arrivée de Nabil Bentaleb (27 ans) qui, sans club depuis son départ de Schalke 04 cet été, s’entraîne avec le SCO depuis plusieurs semaines. Comme chaque mercato, il faudra être attentif avec le cas Angelo Fulgini (25 ans). En fin de contrat en juin, Stéphane Bahoken, sollicité dans le Golfe et par au moins deux clubs de L 1, est plutôt parti pour finir sa saison au SCO.

Ça va bouger à Bordeaux

D’après Foot Mercato, plusieurs joueurs sur la liste des transferts : Otavio, qui a la cote au Brésil (l'Atlético Mineiro et Flamengo) et qui est prêt à revenir au pays ; Samuel Kalu qui suscite des intérêts en Turquie, ainsi que Josh Maja, Mehdi Zerkane et Mexer. Vient ensuite le cas Yacine Adli, que l'AC Milan veut rappeler dès cet hiver. A priori, l’ancien milieu du PSG devrait rester car la direction du FCGB dira non au club propriétaire du joueur, qui ne disposent d'aucune clause à ce sujet pour janvier.

