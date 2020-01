Le PSG dans le Top 5 des clubs les plus riches, l’OL revient dans les 20 !

true

Le cabinet Deloitte a dévoilé son Top 20 des clubs les plus riches du Monde. Le PSG et l’OL en font partie.

Comme il en a l’habitude depuis 23 ans maintenant, le cabinet Deloitte publie son classement des clubs de football les plus riches du monde. L’édition 2019, basée sur les revenus générés sur l’exercice 2018-2019, vient tout juste de sortir et, pour la première fois depuis six ans, on retrouve deux clubs français dans le Top 20.

Cinquième du classement avec 635,9 M€ de revenus, le Paris Saint-Germain est désormais rejoint par l’Olympique Lyonnais, qui bénéficie du levier de son stade et du boom de sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour se hisser à la 17e place (220,8 M€). Un rang dans le Top 20 que les Gones devraient d’ailleurs conserver l’an prochain.

Pour la première fois de son histoire, le FC Barcelone supplante le Real Madrid (840,8 M€ contre 757,3 M€ pour les Merengue) et devient le club le plus riche du monde. Manchester United complète le podium (711,5 M€).

Le top 20 :