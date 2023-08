Leipzig veut un Rennais, un club confirme pour Touré (OM), Digne de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

OGC Nice : le Gym tente le coup Digne

D'après RMC Sport, l'OGC Nice s'activerait pour recruter Lucas Digne dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le latéral gauche français est sur le départ d'Aston Villa lors de ce mercato estival.

OGC Nice : Boga absent à Lorient ?

L'Equipe révèle que Jérémie Boga n'a pas participé à l'opposition mise en place par Francesco Farioli samedi. Gêné à une cuisse, l'ailier devrait faire l'impasse sur le match à Lorient cet après-midi (15h). Il devrait être remplacé par Sofiane Diop face aux Merlus. C'est en tout cas l'ancien Monégasque qui jouait à sa place lors de l'opposition.

Stade Rennais : le RB Leipzig veut Theate

Friand de joueurs évoluant en Ligue 1, le RB Leipzig aurait proposé au Stade Rennais le prêt avec option d'achat de 30 M€ de son défenseur central Arthur Theate. Le Belge serait tenté par une expérience en Bundesliga. Le club breton n'a pas encore donné sa réponse mais elle devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine, selon Foot Mercato, qui a dévoilé l'information.

Mais aussi...

Metz : Bölöni vend la mèche pour le départ de Mikautadze

Après le match nul concédé ce vendredi face à l’Olympique de Marseille (2-2), en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, l’entraîneur de Metz, László Bölöni, a confirmé que Georges Mikautadze, buteur contre l’OM, devrait quitter le club messin d’ici la fin du mercato estival. "Je dois me flatter, c'est un petit peu ma création. Son départ va être douloureux. Il est probable que Georges Mikautadze parte avant la fin du mercato."

Metz : Dréossi confirme pour Touré (OM)

Toujours du côté de Metz, le directeur du football messin, Pierre Dréossi, a confirmé après le match face à l’OM qu’Isaak Touré, plaisait aux Grenats. Déjà prêté la saison dernière à l’AJ Auxerre, le défenseur central marseillais pourrait de nouveau partir en prêt cette saison.

Lorient : Ponceau sort du silence sur son avenir

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Julien Ponceau s'est exprimé sur son avenir au sein du FC Lorient. "Si je me suis posé des questions pour mon avenir ? Pas du tout. Dans ma tête, c’était clair. Après, si le coach m’avait demandé de partir, je l’aurais fait parce que je veux jouer. Mais on a jamais discuté de ça. S'il y a des discussions pour prolonger ? Aucune discussion. On verra ce que le club veut faire. Si les dirigeants veulent me parler de prolongation, ce sera avec plaisir."

Girondins de Bordeaux : Reynet dans le viseur ?

En quête d'une doublure à Rafal Straczek, les Girondins lorgneraient l'ancien gardien de Toulouse et de Dijon Baptiste Reynet. Actuellement sans club, le portier de 32 ans serait d'accord pour venir mais également pour s'assoir sur le banc. Son expérience plairait à David Guion, qui se retrouve à la tête d'un effectif assez jeune et a besoin de trentenaires pour encadrer les jeunes pousses.

Podcast Men's Up Life