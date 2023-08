Le RC Lens et le Stade Rennais battus par les Anglais, Nice accroche Villarreal

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

En déplacement à Old Trafford pour y affronter Manchester United dans un vrai choc de préparation à la Ligue des Champions, le RC Lens aura fait illusion une mi-temps grâce notamment à un lob sublime, du milieu de terrain, de Florian Sotoca, avant de craquer complètement sur un quart d'heure en seconde période face au talent de Marcus Rashford (doublé) et d'Antony. Score final : 3-1 pour les Red Devils.



Sotoca lobe Onana, et marque un but aux 50 mètres !

Sanson marque avec Nice, match galère pour Rennes

Quelques minutes plus tôt, à St James' Park, l'OGC Nice affrontait Villarreal pour le premier de ses deux matchs en 24 heures à Newcastle. Les Aiglons et le Sous-marin jaune se sont quittés dos à dos (1-1). A noter que la recrue Morgan Sanson a inscrit son premier but sur une passe de Terem Moffi.

Retour en images sur le but de Morgan #Sanson avec l'#OGCNice face à #Villarreal ce samedi (1-1). Une réalisation consécutive à un magnifique travail de Terem Moffi.

En Angleterre toujours, le Stade Rennais clôturait sa préparation contre les Wolves. Quelques jours après sa démonstration contre Nottingham Forest (victoire 5-0 mercredi), les hommes de Bruno Genesio n'ont pas été en mesure d'enchaîner (défaite 1-3). Menés après un but sur coup de pied arrêté, les Bretons ont égalisé sur penalty par Benjamin Bourigeaud avant de se faire doubler en seconde période et de perdre Adrien Truffert sur blessure.

