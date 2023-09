Le RC Lens gagne enfin, Clermont dernier de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Une semaine après avoir été surpris par Metz à Bollaert (0-1) et quatre jours après son bon nul à Séville (1-1), le RC Lens retrouvait son jardin contre Toulouse. Aux forceps, les hommes de Franck Haise se sont enfin imposés (2-1). Surpris par une réalisation de César Gelabert après un bon appui sur Thijs Dallinga (33’), les Sang et Or ont d’abord égalisé par Wesley Saïd (45’+2) avant d’aller chercher un précieux succès sur la fin grâce à Morgan Guilavogui (83’).

Bayo marque, le HAC tape Clermont

Sur le terrain du stade Océane, Le Havre a confirmé son bon début de saison en battant le Clermont Foot (2-1), désormais seule lanterne rouge de Ligue 1. Les Normands ont construit leur succès dans les dix premières minutes grâce à Alioui (4’) et Bayo (7’) avant de se mettre en danger suite à une réalisation avant la pause de Konaté (45’). Sur le deuxième acte, le HAC a plié mais sans rompre, Desmas ayant été sauvé par sa transversale sur un coup-franc de Muhammed Cham.

Au classement, Lens laisse la dernière place à Clermont et passe même devant l’OL (16ème et barragiste).

