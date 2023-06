Strasbourg cible un coach suivi par Nice et Lorient, Bordeaux doit trouver 40 M€ avant la DNCG !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Le RC Strasbourg concurrence Nice et Lorient pour Geraerts, Antonetti sur la sellette Racheté par BlueCo, le RC Strasbourg pourrait changer d'entraîneur dans les prochaines semaines. En effet, malgré le maintien de Marc Keller à la présidence du club alsacien qui semble offrir quelques gages de stabilité, il semblerait que Todd Boehly cherche un coach plus prestigieux que Frédéric Antonetti pour la saison prochaine. En effet, RMC et L'Equipe affirment que, malgré sa prolongation automatique d'un an (2024), l'avenir du technicien corse est plus qu'incertain. D'après le quotidien sportif, BlueCo s'est déjà renseigné sur la situation du belge Karel Geraerts (41 ans, ex-Union Saint-Gilloise) dont le nom circule déjà à Nice et à Lorient. Notons qu'en changeant de projet avec l'arrivée des Américains, le RC Strasbourg disposera d'un honnête budget pour le Mercato (25 M€).

Et aussi...

Eric Roy parle du difficile Mercato du Stade Brestois

Invité dans l'Intégrale Sport sur RMC, Eric Roy a évoqué le difficile Mercato du Stade Brestois : « Cela démarre doucement. Des clubs comme nous qui ont peu de moyens sur le marché des transferts ne peuvent pas se permettre de faire venir des joueurs rapidement. Les joueurs qu'on souhaiterait faire venir ne sont pas dans nos moyens. Il y a pas mal d'attente et d'incertitudes ». Le technicien a néanmoins assuré que certains joueurs en fin de contrat étaient encore en discussions pour rester, sans préciser s'il s'agissait Haris Belkebla.

MHSC : Wahi, Estève, Sakho... Nicollin fait le point

Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a fait quelques annonces sur les partants. Il a notamment fait savoir que le marché ne s'était pas encore emballé pour son meilleur joueur Elye Wahi : « Il y a des approches de trois ou quatre clubs, mais pas d’offre concrète sur le bureau. Au niveau des attaquants, cela va être un jeu de chaises musicales, cela va se décanter. Comme les anglais, en position de force, n’ont pas bougé… »

Le président du MHSC a également évoqué le cas Maxime Estève, pour qui une offre d'un club italien avait été repoussée. Concernant Mamadou Sakho, Nicollin a évoqué « des contacts mais pas de propositions fermes ».

Toulouse FC : RedBird prépare un nouvel investissement dans le sport !

Si l'on en croit Bloomberg, RedBird, l'actionnaire majoritaire du Toulouse FC et du Milan AC, pourrait faire une nouvelle acquisition dans le sport. Le fond américain discuterait d'une entrée en Formule 1 avec une participation minoritaire dans l'écurie Alpine de Renault. Une entrée qui pourrait même intervenir dès ce lundi. Outre le foot et la F1, RedBird est aussi présent dans le baseball (Boston Red Sox), dans le hockey (Pittsburg Pinguins) et dans le Nascar.

Bordeaux : 40 M€ à trouver avant la DNCG ?

Si les Girondins de Bordeaux ont reçu l'aide des collectivités locales concernant le loyer à payer pour la location du Matmut Atlantique, cela pourrait ne pas suffire pour sauver le club aquitain de la relégation. Selon l'excellent Clément Carpentier, journaliste pour France Bleu Gironde, Bordeaux doit trouver 40 M€ d'ici à mercredi, date du passage devant la DNCG. Si le dossier avance petit à petit, rien ne garantit que les Girondins éviteront la relégation administrative en première instance. Gérard Lopez ne parvenant pas à trouver un nouvel actionnaire minoritaire, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois n'a que deux solutions : réinjecter lui-même de l'argent ou vendre les joueurs bankables (Bakwa, Ignatenko et/ou Bokele).

L'AS Cannes bientôt rachetée par des Américains

Après le RC Strasbourg et en attendant peut-être le Stade Brestois, un nouveau club français passe sous pavillon américain. Comme révélé par Romain Molina et confirmé par The Athletic, Dan Friedkin, le milliardaire américain propriétaire de l'AS Roma, va bel et bien racheter un club en France... Et ce sera l'AS Cannes, club formateur de Zinédine Zidane, de retour la saison prochaine en National 2 après avoir déposé le bilan il y a quelques années.

?¬レᄑ️ Deux solutions sur la table

1️⃣ @gerard_lopez_ réinjecte lui-même cet argent (entourage confiant même si personne n’a jamais mis une telle somme pour un club L2)

2️⃣ Ventes de joueurs (Bakwa, Ignatenko et/ou Bokele)

❌ Pas de nouvel investisseur 2/2#Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) June 24, 2023

Pour résumer Ce dimanche 25 juin dans le Melting-clubs, on parle de nouveaux projets de clubs, de passage devant la DNCG compliqué à Bordeaux, de l'arrivée de nouveaux actionnaires américains, de Mercato aussi (un peu) mais également de la valse des coachs.

Alexandre Corboz

Rédacteur