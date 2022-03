Le remplaçant de Bernardoni continue de sombrer à Angers, Reims s'offre une pépite, Bordeaux prépare une vente

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Reims signe en douce un espoir équatorien

Si l'on en croit le média local Area Deportiva, le Stade de Reims s'est entendu pour la signature du jeune latéral gauche du LDU Quito Maiky de la Cruz (17 ans). Le défenseur international U17 équatorien n'est toutefois pas attendu en Champagne avant le mois d'octobre prochain.

🔴⚪️ Info Mercato



➡️ Maiky de la Cruz arriverait en octobre à Reims pic.twitter.com/4lqf5KcaNI — Reims VDT (@reimsvdt) March 17, 2022

AS Monaco : une grève des supporters à prévoir contre le PSG ?

L'élimination de l'AS Monaco face à Braga a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters du club princier. En effet, comme l'a mis en avant le journaliste Eric Huet, les fans n'ont pas pardonné aux hommes de Philippe Clément d'avoir pris la double confrontation face aux Portugais par dessus la jambe (0-2, 1-1). Des banderoles ont déjà été déployées avant et après le match. Elles en appellent sans doute d'autres pour la réception du PSG dimanche (13h).

Hier avant Braga. Puis après Braga. Les vacances au lieu d’affronter les Rangers… pic.twitter.com/UtL6sZppkc — Eric-Huet (@EricHuet12) March 18, 2022

Girondins : une première vente vite entérinée ?

Prêté cette saison à Cagliari (22 apparitions, 2 passes décisives), Raoul Bellanova (21 ans) ne devrait pas revenir aux Girondins de Bordeaux cet été. En effet, si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, le club sarde va lever l'option d'achat fixée à environ 750 000€ dans l'espoir de réaliser une belle vente l'été prochain alors que la Juventus de Turin s'est notamment intéressé à son profil. Rappelons que Bordeaux doit verser 10% de cette somme au Milan AC, club formateur du joueur.

Montpellier récupère Mavididi... Mais pas Sakho

Pour le déplacement à Bordeaux ce dimanche (15 heures), Olivier Dall'Oglio devrait pouvoir composer avec l'un de ses deux absents de longue date. En conférence de presse, le technicien a confirmé le retour à la compétition de Stephy Mavididi. « Il est en capacité de débuter le match », a fait savoir l'ancien coach de Brest. En revanche, pas de Mamadou Sakho en Aquitaine : « Il ne viendra pas à Bordeaux. Il y a un risque à le faire jouer trop rapidement. Il restait une légère trace dans l'IRM passée cette semaine ». Le retour de l'ex-international tricolore est acté pour après la trêve internationale donc.

Révolution de gardien au SCO Angers

Enchaînant les bévues dans le but du SCO Angers sur les derniers matchs, Danijel Petkovic ne jouera pas ce dimanche face au Stade Brestois. Gérald Baticle a annoncé cette décision en conférence de presse : « J’ai pris les infos, j’ai eu des discussions avec mes gardiens et mon entraîneur des gardiens (Olivier Tingry). Je vais faire souffler Danijel pour qu’il retrouve de l’énergie et de la confiance. C’est un poste où on a besoin de confiance, de repères, d’échanges avec partenaires et de beaucoup d’énergies positives dans le stade. Tout doit être réuni et j’ai des capteurs qui me disent que ce n’est plus le cas ». Le portier monténégrin pris en grippe par les supporters angevins, c'est Anthony Mandréa (25 ans) qui sera aligné. Au SCO, on ne se remet toujours pas du départ de Paul Bernardoni qui, lui, joue tous les matchs avec l'ASSE...

Le Melting-clubs du 19 mars Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

