Le Stade Rennais envoie Angers en L2, l'OGC Nice et Clermont s'imposent aussi

En déplacement au Stade de l'Aube face à une équipe de Troyes en perdition, l'OGC Nice a repris sa marche en avant (1-0) grâce à une réalisation rapide d'Hichem Boudaoui (2e). Il ne fallait pas non plus arriver en retard au stade Gabriel Montpied dans le match du ventre mou qui a vu Clermont battre Reims (1-0) sur une réalisation de Grejohn Kyei (4e).

Menés sur un penalty de Nabil Bentaleb (19e), les Rouge et Noir pensaient avoir retourné le match en dix minutes grâce à une madjer d'Amine Gouiri (25e) et un csc de Cédric Hountondji (35e) mais les Scoïstes se sont accrochés et ont égalisé par Ibrahima Niane (42e) avant la pause. Finalement, les protégés de Bruno Genesio ont fini le boulot sur une reprise de volée de Jérémy Doku consécutive à un bon centre de Gouiri (53e). Sur la fin, les Rennais ont eu chaud avec l'égalisation d'Ibrahima Niane refusée par la VAR (72e), c'est finalement Doku qui s'est offert un doublé (84e) pour tuer le suspense.

Pour résumer

Si le Stade Rennais suit le train du LOSC et de l'OL, c'est fini pour le SCO Angers, officiellement rétrogradé en Ligue 2 et ça sent toujours plus mauvais du côté de l'ESTAC, encore battu à la maison par Nice. En milieu de tableau, Reims a encore perdu à Clermont...