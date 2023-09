Clermont décroche son premier point de la saison à Toulouse, le RC Lens dernier !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Dans un Stadium ensoleillé et bien rempli (28.000 spectateurs), le TFC a failli remporter son deuxième match de la saison face à Clermont (2-2). Aboukhlal (8e) et Magri (14e) ont offert une avance précoce aux Violets qui jouaient en blanc, avant que Clermont ne réduise le score par Kye (34e), coupant quelque peu les jambes des tenants de la Coupe de France. Et au bout du temps additionnel, Ogier (96e) a offert le premier point de la saison aux Auvergnats. Ce point permet à Clermont de laisser la dernière place du classement au RC Lens ! Le TFC, lui, reste 9e alors qu'il aurait été momentanément 3e en cas de succès.

