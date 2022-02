Lens - Lyon, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Du côté des Sang et Or, Franck Haise récupère Yannick Cahuzac, de retour de suspension. Jonathan Gradit et Wesley Saïd sont toujours sur le flanc. Corentin Jean est quant à lui incertain pour ce match face à Lyon.

Les absents du côté de Lens : Gradit, Saïd (blessés), Jean (incertain).

Boateng et Denayer de retour dans le groupe

A Lyon, Peter Bosz va pouvoir compter sur des retours en défense. Jason Denayer est à bloc et prêt à jouer. Après avoir été écarté, Jérôme Boateng revient également dans le groupe. Seuls manquent à l'appel : Rayan Cherki, opéré et out jusqu'à la fin de saison, Moussa Dembélé, suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes en moins de dix matchs, et Jeff Reine-Adélaïde, toujours en reprise avec la réserve.

Les absents du côté de Lyon : Cherki (blessé), Dembélé (suspendu), Reine-Adélaïde (réserve).

Lens : Leca - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski (ou Haïdara) - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

Lyon : Lopes - Dubois (cap.), T.Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Kadewere.