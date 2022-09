Lens préserve son invincibilité à Reims, Strasbourg prend un point à dix, tous les scores !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

A Auguste Delaune, le RC Lens avait l'occasion de coller le train du PSG et de l'OM. Mais les Sang et Or, maladroits dans le dernier geste malgré leur bonne volonté, n'ont pu ramener mieux qu'un point de Reims (1-1). Menés au score et à dix après l'exclusion de Deiver Machado, les hommes de Franck Haise se sont arrachés pour égaliser par Loïs Openda. Son quatrième match de suite avec un but inscrit.

Dans un match ouvert à Francis Le Blé, Brest et Strasbourg ne sont pas parvenus à de se départager (1-1). Un bon point pour les hommes de Julien Stéphan, en infériorité numérique pendant une heure après l'exclusion de Sanjin Prcic.

Dans les autres matchs, on notera le bon succès de Lorient à Ajaccio (1-0) qui se relance après sa défaite à Lens (2-5) et avant de recevoir l'OL mercredi prochain au Moustoir... Et la victoire de Clermont sur Toulouse grâce à Maxime Gonalons et Muhammed Cham (2-0).

Les scores des matchs de 15 heures

Reims 1-1 Lens

Buts : Balogun (71e) pour Reims, Openda (82e) pour Lens.

Brest 1-1 Strasbourg

Buts : Lees-Melou (6e) pour le SB29, Ajorque (28e, sp.) pour le RCSA.

Clermont 2-0 Toulouse

Buts : Gonalons (46e) et Cham (90e+5).

Ajaccio 0-1 Lorient

But : Ouattara (51e).