Lens prêt à sacrifier 2 joueurs, Kovac en danger à Monaco, coup dur à Bordeaux avant l’OM

Kovac sur la sellette à Monaco

Entraîneur de l'AS Monaco depuis juillet 2020, Niko Kovac serait aujourd'hui menacé. Selon L’Équipe, le président Dmitry Rybolovlev ne serait pas satisfait des prestations de l'équipe, loin des ambitions affichées. L'ASM est actuellement 6ème de Ligue 1, à 4 points du podium. « Sous contrat jusqu'en 2023, Kovac est aujourd'hui un technicien fragilisé, affirme le quotidien sportif. L'intéressé le sait et a toujours demandé du temps avant d'établir un bilan sur son apport. Cette fois, il presse. »

Deux joueurs sacrifiés par le RC Lens ?

Désireux de recruter un attaquant de pointe, qui ne sera pas Hugo Ekitike (Stade de Reims, 19 ans), le RC Lens doit faire de la place dans son effectif actuel. « Le Racing Club de Lens va s’entretenir avec plusieurs joueurs dans les prochains jours afin de discuter de leur avenir. Le board est conscient que pour attirer un nouvel attaquant, il faudra un voire deux départs dans ce secteur », affirme le compte Twitter MSV Foot, bien renseigné sur les coulisses du RC Lens.

Pas d’Ultramarines à Bordeaux face à l’OM

Principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, constate des soucis d’ordre éthique et matériel pour mener à bien son activité dans les tribunes après la mise en place des nouvelles mesures sanitaires. Du coup, il ne pourra pas assurer totalement le spectacle pour le choc toujours très attendu contre l’OM début janvier même s’il réfléchit déjà à y instaurer une « ambiance particulière. » Le rendez-vous est pris dans les jours qui viennent pour de plus amples explications.

Les Canistes présents au RC Strasbourg

Sélectionnés pour la CAN, les Strasbourgeois Alexander Djiku (Ghana) et Habib Diallo (Sénégal) seront présents pour le 16e de finale de Coupe de France à Montpellier, dimanche (16h), rapportent ce mercredi les Dernières Nouvelles d'Alsace. Les deux joueurs avaient déjà rejoint leur sélection mais ils rentrent en Alsace ce mercredi et passeront donc par Montpellier, alors que les clubs peuvent garder leurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des nations jusqu'au 3 janvier.

