Lens – Rennes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si Jonathan Gradit fera son retour de suspension, il manquera toujours les deux joueurs retenus à la CAN (Haïdara, Ganago) en plus de Deiver Machado - en phase de reprise – et Wuilker Farinez, touché par le Covid. A l'instant t, ce sont les seuls absents chez les Sang et Or... Même si la situation du vestiaire sera à surveiller après la positivité du Vénézuélien.

Les absents du côté de Lens : Haïdara, Ganago (CAN), Machado (reprise), Farinez (Covid).

Pour l'instant, Lens supporte bien le Covid mais...

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la situation était encore très floue à Rennes. Entre les joueurs covidés absents à Nancy (Omari, Terrier, Meling, Salin), la CAN qui prive Bruno Genesio de plusieurs solutions (Gomis, H.Traoré, Sulemana, Aguerd) et les blessures (Gélin), on se demande dans quelques conditions seront les Rouge et Noir samedi.

Les absents du côté de Rennes : Omari, Meling, Terrier, Salin (Covid), Gomis, H.Traoré, Sulemana, Aguerd (CAN), Gélin (blessure).

Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.

Rennes : Alemdar – Assignon, Santamaria, Badé, Truffert – Majer, Martin, Tait – Laborde, Guirassy, Doku.