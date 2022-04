Les Girondins ont trouvé leur sauveur, Stéphan calme le jeu avant Lens, un record à Reims ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Girondins : Lopez félicite les Bordelais

Malgré l’expulsion d’Enock Kwateng et une infériorité numérique pendant plus d’une heure à Lille, les Girondins de Bordeaux ont été solidaires pour ramener le point de l’espoir en vue du maintien (0-0). Gérard Lopez a applaudi ses troupes. « Après deux semaines agitées, nos joueurs ont été des guerriers. Je les félicite pour leur attitude, a-t-il tweeté. Merci aux supporters qui se sont déplacés. Il s’agit + que jamais d’être ensemble derrière les Girondins pour le même objectif : le maintien. J’espère vous voir nombreux contre Metz. »

AS Monaco : Clement conforté cette saison

Dimitri Rybolovlev serait toujours excédé par les échecs de l’AS Monaco, qui s’est éloignée du podium en Ligue 1, tout en enchaînant les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa. Selon L'Équipe, le grand patron du club de la Principauté voudrait donc se séparer du vice-président Oleg Petrov, du directeur sportif Paul Mitchell et de son entraîneur Philippe Clement. « J’étais surpris de lire cette histoire le matin avant un grand match... Mais on s’est concentrés sur le PSG avec le staff et les joueurs, a soufflé le coach belge. Je suis concentré sur mon travail et je n’ai reçu aucun signal, de qui que ce soit au club, au sujet de ce qui a été écrit. »

RC Strasbourg : Stéphan calme le jeu

Conscient que son attaque est moins redoutable avant de recevoir le RC Lens (13h), Julien Stéphan ne s’en fait pas pour autant dans les rangs du RC Strasbourg. « Ce serait un problème s’ils avaient des difficultés depuis le début. La réussite d’un attaquant est cyclique, estime-t-il dans L’Équipe. Je serais inquiet si on avait perdu la capacité à se créer des occasions. Or, à Lorient (0-0, le 20 mars), on en a eu énormément (comme contre Nice, 0-0, le 26 février). Nos mouvements offensifs sont présents, mais on a moins d’efficacité et de réalisme. On travaille encore un peu plus individuellement, devant le but et à la vidéo. Ce sont des attaquants de haut niveau, expérimentés, qui se remettront à marquer. » L’absence d’Adrien Thomasson, out lors des trois dernières journées, devrait encore se faire sentir à la Meinau.

Girondins : un héros nommé Poussin

Dans la même veine que le président des Girondins, Florian Brunet a adoré l’état d’esprit affiché par les joueurs bordelais sur la pelouse du LOSC hier soir. Surtout celui de Gaëtan Poussin, remplaçant attitré de Benoît Costil dans les cages du club aquitain. « Enfiin !!! Nous avons vu des guerriers, l’espoir renaît. Ce premier clean sheet se doit d’être fondateur pour la suite et nous permettre de réussir l’opération maintien que l’on croyait désespérée ! Bravo à toute l’équipe en particulier à Gaëtan Poussin. Gros match mec. »

Stade de Reims : record en vue ?

S’il s’impose à Troyes lors de cette 30e journée de Ligue 1, le Stade de Reims pourrait faire la passe de trois succès à l’extérieur pour la première fois dans l’élite depuis octobre 1962. Soit quelques mois après son dernier titre de champion de France. Autant dire que la prestation des hommes d’Oscar Garcia sera particulièrement surveillé au stade de l’Aube (15h).

