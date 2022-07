Les Girondins sur Diabaté, Brest vise un ex de l'OL, Nice va faire un heureux avec Beka Beka

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Girondins : un come-back de Diabaté possible cet été

Insider bien connu des supporters bordelais, Diabaté33 (qui gère notamment l'excellent compte twitter Girondinfos) a donné quelques bonbons sur le Mercato aquitain. Actuellement sans club, Cheick Diabaté (34 ans) fait partie des pistes en attaque. L'intéressé a aussi confirmé qu'Alberth Elis pourrait finalement rester et que si certains joueurs de Boavista sont ciblés (Reggie Cannon, Yanis Hamache, Gustavo Sauer), les dirigeants bordelais « préfèrent des francophones en L2 sauf sur une ou deux exceptions suivant les opportunités ».

Il était déjà dans la short list en janvier dernier.



Je confirme qu’il est sur la liste cet été mais pas la priorité actuelle des dirigeants @girondins .#MercatoD33 https://t.co/W29gBzQNVx — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) July 28, 2022

Beka Beka à Nice, gros chèque à venir... pour le SM Caen

Comme annoncé depuis plusieurs jours, l'OGC Nice est sur le point de conclure le retour en France du milieu de l'équipe de France Espoirs Alexis Beka Beka (Lokomotiv Moscou, 21 ans). Un deal qui devrait s'élever entre 10 et 12 M€ selon certaines sources. Comme le rapporte Foot Mercato, ce deal va être très profitable au SM Caen, club formateur du milieu défensif, qui avait inclus un pourcentage de 10% sur sa vente l'été dernier et récupèrera entre 400 et 600 000€ selon Foot Mercato.

Reims : Junya Ito signe, les Champenois chambrent l'ESTAC

Comme annoncé dès hier matin, le Stade de Reims a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en s'attachant les services de l'ailier nippon Junya Ito (Genk, 29 ans). Comme souvent très créatif dans la présentation de sa recrue, le club champenois en a profité pour glisser un tacle … à l'ESTAC. On vous invite à regarder le clip jusqu'à la fin.

𝙻𝚎 𝚏𝚘𝚘𝚝, 𝚞𝚗 𝚓𝚎𝚞 𝚍'𝚎𝚗𝚏𝚊𝚗𝚝 𝚙𝚘𝚞𝚛 𝙹𝚞𝚗𝚢𝚊 𝙸𝚝𝚘 !



ようこそ @ItouJky ! 🤝 pic.twitter.com/Ymp6aNEpJp — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 29, 2022

… Une pépite sénégalaise en Champagne ?

Si le Stade de Reims vise des renforts d'expérience comme le japonais Junya Ito, le club champenois est aussi sur des prospects à développer. Comme révélé par Foot Mercato, le club du président Jean-Pierre Caillot a fait une offre de contrat au prometteur défenseur sénégalais du Diambars FC, Mikayil Faye (18 ans).

🚨Info : #Reims a fait une proposition de contrat à Mikayil Faye 🇸🇳 (18 ans), le défenseur central du Diambars FC.https://t.co/NCJtMMmNMM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 29, 2022

AS Monaco : la véritable raison du départ de Kovac révélée !

L'hiver dernier, l'AS Monaco a surpris son monde en remplaçant son entraîneur croate Niko Kovac, qui semblait pourtant très apprécié du vestiaire, par le belge Philippe Clément. A l'occasion de sa dernière vidéo où il dénonce les mensonges du foot, le journaliste Romain Molina en a dit plus sur ce dossier sensible... pointant du doigt le rôle trouble du directeur sportif anglais Paul Mitchell :

« Bertrand Reuzeau est parti de la formation, mais il est parti parce que Paul Mitchell a eu sa tête, comme il a eu la tête de Kovac, et parce que c’est un politicien. Quand il va monter la tête à Fofana, quand il va monter la tête à Ben Yedder et qu’ils vont en parler plus haut, on va penser qu’il y a un problème avec le coach ».

SCO Angers : deux défenseurs recrutés avant la reprise ?

Le SCO Angers ne fait pas de mystère sur ses besoins concernant la suite du Mercato. En milieu de semaine, Gérald Baticle avait fait le point sur les dossiers et ses deux derniers besoins exprimés : « Il nous reste une dizaine de jours pour accueillir deux défenseurs et travailler pour être au point. Je n’ai toujours pas d’information sur la date d’arrivée de notre renfort. En ce qui concerne le deuxième défenseur, on y travaille. On n’était pas dans l’attente de l’accueillir. On était un peu moins avancés sur le dossier ».

Avant la défaite en amical face à Séville (0-6), le technicien souhaitait un jeune et un profil plus expérimenté pour remplacer Enzo Ebosse (lequel a vu son départ à Udinese être officialisé hier). Le premier des deux pourrait débarquer en début de semaine...

Stade Brestois : le gros coup Slimani ?

Six mois après avoir récupéré Youcef Belaïli à la surprise générale, le Stade Brestois aurait avancé ses pions pour s'offrir un deuxième cadre de l'équipe d'Algérie : Islam Slimani (34 ans). Transféré en janvier de l'OL au Sporting Lisbonne où il est devenu indésirable, l'attaquant des Fennecs se cherche une porte de sortie et si l'on en croit Record, le SB29 est une option sérieuse. Un point freine cependant ce dossier : le salaire de Slimani, lequel émarge encore à 3,2 M€ nets par an. Une somme que ne peut pas payer Brest, contrairement aux courtisans de l'ancien Lyonnais dans le Golfe...

AC Ajaccio : un Espoir portugais dans le viseur

D'après A Bola, l'AC Ajaccio discute avec le club portugais du Paços de Ferreira pour le défenseur central Pedro Ganchas (22 ans). Formé au Benfica, l'international U20 portugais est sous contrat dans son club jusqu'en juin 2025.

Deux départs à l'ESTAC

Sous utilisé par Bruno Irles, Nassim Chadli (21 ans) quitte l'ESTAC. L'attaquant franco-marocain a été prêté hier au club de D2 belge de Lommel. Autre départ entériné : celui du « Zlatan coréen » Hyun-jun Suk (attaquant, 31 ans) qui a résilié son contrat dans l'Aube...