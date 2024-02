Les infos du jour : réunions de crise à l’OM et à l’ASSE, plainte contre Bellingham

Du côté de l’OM, la gronde des supporters a démarré alors qu’à l’ASSE les joueurs se sont réunis pour tenter de sortir de leur léthargie actuelle.

OM : réunion houleuse ce mardi à la Commanderie ?

OM : grosse annonce sur l'avenir de Longoria, des journalistes menacés par le clan Benatia ?

ASSE : exit le staff, réunion de crise en catimini à l'Étrat !

ASSE : un énorme chantier estival se profile chez les Verts

Jour de Conf’

PSG : Luis Enrique annonce un coup dur et balaye la dernière polémique avant Brest

LOSC : Fonseca ambitieux face à l'OL

OL : Sage annonce une rotation face au LOSC et laisse planer le doute pour Benrahma

Mercato show

Real Madrid Mercato : Modric a repoussé une offre pharaonique digne de Benzema et Ronaldo

Le Real Madrid vise le nouveau Varane, le FC Barcelone a un nouveau plan de folie au Mercato

PSG Mercato : après Mbappé, un départ juteux programmé cet été ?

PSG Mercato : la date de l’officialisation du choix de Mbappé sur son avenir enfin connue !

PSG Mercato : une offre mirobolante du Qatar déjà prête à détourner Mbappé du Real Madrid ?

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Pierre-Gabriel !

David (LOSC) rêve d'aller chercher le PSG, une pépite de la Juve snobe Lille et l'OGC Nice !

Droits TV

Droits TV : un trésor de guerre pourrait tomber du ciel via le Qatar !

Droits TV : finalement pas d'impact Mbappé sur les négociations ?

Et aussi…

Real Madrid : la Liga porte plainte contre Bellingham

PSG : nouveau camouflet dans le dossier du Parc des Princes

PSG : la méthode de Luis Enrique flanche, plusieurs joueurs se retournent contre lui !

OM : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Longoria !

FC Nantes : un autre joueur que Lafont chahuté par les supporters après le RC Lens ?

OL – OM : le dossier de l’Olympico ira bien en Commission de discipline !

Pour résumer

C'est tendu à Marseille et à Saint-Etienne à cause des résultats de l'OM et des Verts. Sinon ça parle encore du cas Mbappé, des polémiques du week-end et il y a quelques conférences de presse avant la Coupe de France en ce mardi 6 février.