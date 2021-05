Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La grosse info : Marco Verratti (PSG) privé d'Euro ?

Out pour la fin de saison du PSG, Marco Verratti sera absent entre quatre et six semaines. Forcément sa présence à l'Euro, qui démarre dans un mois, est rendue plus incertaine. Pour rappel, l'Italie démarre face à la Turquie le 11 juin et clôture sa phase de groupe neuf jours plus tard avec une opposition contre le Pays-de-Galles.

PSG : la foudre s'abat sur Marco Verratti, Pochettino à son chevet

L’indisponibilité de Marco Verratti est estimée à 4 à 6 semaines, selon l’évolution. Sa saison avec le PSG est terminée. Euro compris également. — Julien Maynard (@JulienMaynard) May 11, 2021

PSG : nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino

