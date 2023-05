Les nerfs craquent à l'OGC Nice, Bordeaux sur un ex du LOSC, l'avenir de Still réglé cette semaine

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : Digard s'agace de l'attitude des Ultras et veut jouer les médiateurs A l'issue du match nul entre son équipe de Nice et Toulouse (0-0), Didier Digard était très remonté contre les Ultras de la Populaire Sud, qui avaient décrêté une grève ce dimanche : « Quand on n'est pas poussé, qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est compliqué. Je n'ai pas du tout compris. Pour voir les joueurs travailler au quotidien, ils ne méritent pas ça. Ils donnent tout. L'état d'esprit est bon. C'est peut-être le staff, alors pas de problème. Si c'est contre le club, alors il y a des moyens différents. C'est décevant.Je n'avais jamais vu ça ici. Pourtant, j'ai fait quelques fins de saisons compliquées. On a toujours été unis. Je suis vraiment déçu (...) Je me porte garant des joueurs. Après, on est Nice, pas Manchester City. On peut passer à côté. Si je peux faire quoi que ce soit pour ça se rétablisse, je le ferai. Nice sans les supporteurs, c'est inconcevable. Je ne le veux pas. » … Dante pointe la responsabilité des dirigeants Grand déballage suite du côté de Nice. Après la rencontre, le capitaine Dante a, lui aussi pris la parole … pour critiquer la politique menée par Ineos cette saison : « Cette saison, on le sait très bien, au dernier jour du mercato il y a 6-7 joueurs qui sont partis et 6 qui sont arrivés. C’est compliqué. Il faut simplement ne pas faire les mêmes erreurs. (...) Plus tôt on organise les choses, mieux c’est. L’année prochaine, il n’y aura que 34 matchs. C’est-à-dire que les 4 premiers matchs sont très importants. C’est clair que si on veut arriver quelque part, il faut s’organiser, anticiper les choses, mettre les valeurs et l’organisation en place pour créer cet environnement de compétiteur (…) Les équipes qui sont là, en demi-finale des grandes compétitions, jouent ensemble depuis 3-4 ans. Nous on vient de changer 10 joueurs et on va évoluer facilement? Ce n’est pas ça. Il y a un manque de lucidité. Je suis désolé ». AS Monaco : Mitchell va laisser le cadeau empoisonné Clément à son successeur Si Philippe Clément a échoué dans sa mission de ramener l'AS Monaco en Ligue des Champions, le technicien belge fait l'objet d'une clémence assez étonnante de ses dirigeants. Si l'on en croit RMC Sport, il y a une raison bien précise à cela. Sur le départ du Rocher cet été, le directeur sportif monégasque Paul Mitchell (41 ans) pense à son image. Lui qui a déjà éjecté Robert Moreno et Niko Kovac ne veut pas faire une troisième victime en trois saisons. « Mitchell aura passé trois saisons en Principauté, et un troisième licenciement laisserait une image troublée du directeur sportif qui bénéficie par ailleurs d’une belle cote dans le football européen. Mitchell pourrait donc opter pour la prudence, et laisser à son successeur Thiago Scuro la main sur l’épineux dossier de l’entraineur », explique le site de la radio.

Et aussi...

FC Lorient : ça bouge pour Kari (PSG), Reims et Clermont intéressés

Prêté par le PSG au FC Lorient, Ayman Kari (18 ans) dispose de nombreuses options pour son futur. Selon Téléfoot, le jeune milieu offensif aurait la possibilité de rester à Lorient pour un nouveau prêt, de tenter sa chance à Paris dans l'effectif de la saison prochaine ou de partir vers un autre challenge. Leicester (qui file vers la relégation en Championship), le Clermont Foot et le Stade de Reims sont autant d'options possibles...

Direction l'Israël pour Laurent Abergel (FC Lorient) ?

Capitaine du FC Lorient, Laurent Abergel (30 ans) pourrait quitter les Merlus. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien Marseillais aurait une offre du Maccabi Haïfa (champion d'Israël) qui ne le laisserait pas insensible selon Canal+.

Les Girondins suivraient un ex du LOSC...

Si l'on en croit AfricaFoot, les Girondins de Bordeaux feraient partie des clubs intéressés pour rapatrier l'ancien joueur du LOSC et de Dijon Naïm Sliti (30 ans), aujourd'hui en exil en Arabie Saoudite à Ettifaq. Clermont, Sochaux, des clubs en Turquie et au Moyen-Orient seraient sur les rangs ppour accueillir l'international tunisien, en fin de contrat au 30 juin prochain. Girondinfos a cependant démenti cette piste.

… Et vont lever l'option pour Davitashvili !

En revanche l'insider a assuré que Zuriko Davitashvili (22 ans) va bel et bien rester à Bordeaux. Appartenant toujours au Dinamo Batumi, le Géorgien va être définitivement transféré aux Girondins contre un chèque compris entre 1 et 1,5 M€.

? Les @Girondins vont officiellement lever l’option d’achat de Zuriko Davitashvili (?￰゚ヌᆰ/22 ans) auprès du @DinamoBatumi pour un montant total situé entre de 1 et 1,5 millions d’euros ! pic.twitter.com/bFNDBKjkFY — Girondinfos (@Girondinfos) May 21, 2023

Mais encore...

RC Strasbourg : Antonetti agacé après le nul à Troyes

Si son RC Strasbourg est quasiment maintenu, Frédéric Antonetti avait du mal à se satisfaire du nul à Troyes (1-1) dimanche : « J'ai les boules. On aurait dû gagner ce match. C'est évident, vu le nombre d'occasions que nous avons eu. Nous n'avons pas réussi à mettre le deuxième but malgré beaucoup d'occasions. Nous avons manqué aussi de rigueur. Bien sûr il y a de la frustration de ne pas être maintenus ce soir. Le sport de haut niveau de ne permet pas le relâchement. Il faut faire les efforts tous ensemble et respecter le jeu », a pesté le technicien corse. Si le RCSA est en position favorable, Antonetti a prévenu à tout excès de confiance : « Pour l'instant ce n'est pas encore fait et il faudra batailler encore. Il n'y a pas de sauveur. C'est tous ensemble, en équipe que nous allons y arriver. Ce sont les efforts collectifs qui porteront leurs fruits ».

Stade Brestois : Eric Roy savoure le maintien

Grâce à son succès (2-1) contre Clermont, le Stade Brestois a assuré son maintien avant de se déplacer à Marseille et de recevoir Rennes. Un soulagement pour Eric Roy, nommé en cours de saison pour redresser une saison compliquée et qui a réussi sa mission : « C’était un challenge de maintenir le club en Ligue 1, il fallait aller vite, créer du lien et redonner la confiance… Je suis très fier d’eux. Faire 25 points en 19 matches, c’était notre objectif, sur un rythme de 12e de Ligue 1. Et au final, on en a fait plus. On y a cru, avec des matches charnières comme la victoire à Strasbourg. Ce qui est ressorti lors de mon arrivée et les entretiens individuels, c’est que c’était des bons mecs avec des qualités. C’était à moi de trouver les leviers pour les emmener. Mais si on s’est en sorti c’est grâce à un super état d’esprit ».

Stade de Reims : prolongation imminente pour Will Still

Cela fait de longues semaines que c'est dans les tuyaux et il n'y aura pas de mauvaises surprises : Will Still va bel et bien prolonger son contrat d'entraîneur du Stade de Reims. Selon France Bleu Champagne, le cas du technicien belge (30 ans) pourrait même être scellé la semaine prochaine.

?¬レᆰ️ Info Mercato



➡️ Will Still devrait prolonger au Stade de Reims



Info France Bleu Champagne pic.twitter.com/PyycFA2drk — Reims VDT (@reimsvdt) May 21, 2023

Et enfin...

MHSC : nouvelles rassurantes des blessés contre Nantes

Si Wahbi Khazri, Kiki Kouyaté et Téji Savanier sont tous sortis avec des petits bobos de la victoire du MHSC à Nantes (3-0), Michel Der Zakarian a rassuré sur la santé de ses trois éléments pour la réception de Nice la semaine prochaine. Par rapport aux deux premiers, il n'y a « rien de méchant ». MDZ parle simplement d'une fatigue. Quant au capitaine, le coach montpelliérain a évoqué le principe de précaution : « Après un mois sans jouer, une heure de jeu suffit ».

AC Ajaccio : les familles de joueurs prises à partie en tribune

Comme le rapporte L'Equipe, ce fut très tendu dimanche à la pause du match AC Ajaccio – Stade Rennais (0-5). Certains supporters présents au stade François-Coty s'en sont pris à l'entourage du milieu Michaël José Barreto dans la tribune réservée aux familles. « Riad Nouri est, lui, sorti du banc pour réconforter sa fille en bord de pelouse tandis que le gardien Benjamin Leroy en a fait de même dès la mi-temps », écrit le quotidien sportif. Face à cette attitude du public, Olivier Pantaloni a pris la parole pour défendre ses joueurs : « On peut être déçu, je le comprends, on fait une saison lamentable mais c'est très facile d'être supporter et de demander des selfies ou des maillots quand tout va bien. On en a aussi grandement besoin quand on est en difficulté. Ce n'est pas agréable pour eux mais encore moins pour les joueurs qui ont besoin d'être soutenus ».

Le Melting-clubs du 22 mai Entre la colère de Digard et Dante à Nice, l'avenir de Clément à Monaco, les rumeurs du Mercato et les réactions d'un dimanche de Ligue 1 animé, on a encore droit à un Melting-Clubs très épicé en ce lundi 22 mai 2023. Ce qu'il faut retenir.

