Le FC Nantes et Monaco mènent, Le Havre surprend Montpellier

C'est la pause sur les trois terrains de L1 ayant vu le coup d'envoi donné à 15h. Pour le moment, le FC Nantes mène face au TFC grâce à un pénalty de Mostafa Mohamed à la 13e minute. Les Canaris, si inquiétants pendant la préparation, ont réalisé une première période très rassurante face à des Violets amorphes. Dans les autres matches, l'AS Monaco a réussi à renverser Clermont, qui avait ouvert le score à 7e minute par Wieteska. Vanderson (26e) et Ben Yedder (42e) ont marqué pour le club de la Principauté. Et le promu mène sur la pelouse de Montpellier grâce à une réalisation du jeune Lloris (7e).

FC Nantes 1-0 Toulouse FC

Clermont-Foot 1-2 AS Monaco

Montpellier 0-1 Le Havre

🔥⚪🔴 Et qui voilà, Ben Yedder qui ouvre son compteur but, et qui le célèbre à sa manière. (2-1 pour Monaco à Clermont, 44e). pic.twitter.com/9jVf8CWNrZ