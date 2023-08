Létang (LOSC) explose, Genesio (Rennes) s’agace, Nice tient son latéral, ça s’emballe pour Mikautadze

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

LOSC : Fonseca plaide coupable, Létang détruit les joueurs

Si Paulo Fonseca a déploré le « manque d’intensité et d’agressivité » de son équipe du LOSC à Lorient (1-4), se déclarant « responsable » de cette défaite du fait de son turn-over important, Olivier Létang a lui frappé du point sur la table avec les Dogues.

« On s’est sabordé tout seul. Je pense qu’aujourd’hui il ne faut pas parler. On a déjà eu un avertissement jeudi (contre Rijeka). Aujourd’hui on a reçu une claque. Je n’ai pas vu nos valeurs, nos valeurs de combat, de férocité. Il faut se taire, la fermer et maintenant, il faut gagner des matchs », a lâché le dirigeant dans des propos à Canal+.

Stade Rennais : Genesio s’agace du « vidéo gag » rennais

Dimanche, le Stade Rennais avait toutes les cartes en main en menant 2-0 à domicile contre Le Havre et en étant à 11 contre 10 mais les Bretons se sont faits rattraper. Forcément, Bruno Genesio fulminait après le match :

« Je ne suis pas satisfait du résultat et de la manière dont on a mal géré ce match, surtout. Ce n’est qu’un match, je ne vais pas tirer de constat, mais on mène 2-0 chez nous, face à un adversaire qui va lutter pour le maintien. Il n’est pas admissible de ne pas faire la différence et de se faire remonter de la sorte. On a fait une entrée de deuxième mi-temps assez neutre, on prend un nouveau but gagesque. Du début à la fin, le deuxième but, c’est vidéo gag (…) Cela reste un match, on ne va pas s’alarmer, mais ça doit nous mettre en alerte sur ce qu’on doit corriger ».

Clermont : Gastien est inquiet

Face à la troisième défaite en autant de journées de son Clermont Foot ce dimanche contre Metz (0-1), Pascal Gastien s’est dit préoccupé : « Je suis inquiet, oui, je me dois de l'être après avoir perdu les trois premiers matches. Mais sur ce que j'ai vu en première mi-temps, on a toujours un fonds de commerce qui doit nous permettre de ne pas perdre confiance ».

Stade de Reims : Still s’enflamme pour Teddy Teuma

Après la victoire de Reims à Montpellier (3-1), Will Still s’est enflammé sur la performance de l’international maltais Teddy Teuma, auteur d’un immense doublé. « C'est très positif et très encourageant. Teddy Teuma est impliqué sur les trois buts. Il met une galette sur la tête d'Abdelhamid. Il met un coup franc intéressant, puis il met une frappe sur le troisième but. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point elle est belle ».

OGC Nice : c’est mort pour Digne et Aït-Nouri, Perraud revient !

Hier soir, à l’issue du match Nice – OL (0-0), Francesco Farioli est resté très prudent sur la fin du Mercato du Gym et la possible arrivée d’un latéral gauche : « On attend juste la fin, les rumeurs, ce qui va peut-être venir, peut-être partir… On verra ce qui se passera dans les six derniers jours », a notamment lâché l’Italien à Prime Vidéo.

Il faut dire que les pistes principales connaissent tous un coup de froid. D’après Foot Mercato, Aston Villa a fait capoter le retour en Ligue 1 de Lucas Digne, du fait de ses bonnes performances en ce début de saison. Par ailleurs, ça sent aussi très mauvais pour Rayan Aït-Nouri, le 10 Sport annonçant que les Wolves fermaient désormais la porte à un départ de l’ancien Angevin. Tard dans la nuit, Foot Mercato a annoncé que l'heureux élu ne serait pas Sergio Akieme (Almeria, 25 ans) mais le latéral de Southampton, formé à Nice, Romain Perraud (25 ans) qui débarque ce lundi en prêt avec option d'achat.

RC Strasbourg : emballement de dernière minute pour Bellegarde ?

Auteur d’un très gros début de saison et encore décisif hier dans le succès du RC Strasbourg sur Toulouse (2-0), Jean-Ricner Bellegarde n’est pas encore certain de finir la saison en Alsace alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat (2024) et que les discussions autour de la prolongation de l’ancien Lensois patinent. Nabil Djellit annonce que la fin de son Mercato pourrait être agitée alors que Nice a été recalé avec son offre à 5,5 M€ il y a quelques semaines…

FC Metz : l’avenir de Mikautadze tranché aujourd’hui !

S’il est le porte bonheur du FC Metz, qui n’a jamais perdu lors qu’il a marqué (14 victoires, 4 nuls), Georges Mikautadze (23 ans) a de fortes chances de quitter les Grenats avant la fin du Mercato. D’après Le 10 Sport, le Géorgien aux 2 réalisations en 3 matchs dispose de cinq options avec l’OL, le Stade Rennais, Sheffield, la Lazio et l’Ajax et tranchera sur sa future destination ce lundi.

Clermont confirme le départ de Wieteska

Absent de la feuille de match pour la rencontre face à Metz hier, Mateusz Wieteska est bien « en instance de départ » comme annoncé par le Clermont Foot. Le Polonais va coiffer Jean-Charles Castelletto (FC Nantes) sur la ligne d’arrivée et signer à Cagliari (D1 italienne) pour 5 M€.

Et enfin...

Girondins : Elis bloque le Mercato, Oudin s'en va

Si les Girondins de Bordeaux ouvrent toujours la porte à Alberth Elis sur la fin du Mercato en cas d’offre d’au moins 3 M€, l’international hondurien – qui est toujours sur le flanc pour trois semaines – devrait rester. C’est en tout cas ce qu’assure L’Equipe qui assure que le joueur a demandé à rester (quitte à baisser son salaire ?) et que sa présence bloque tout recrutement dans les couloirs offensifs. Cela n'a toutefois pas freiné le départ de Rémi Oudin, qui s'est engagé à Lecce pour trois ans contre un million d'euros (avec bonus) et 15% à a revente.

SCO Angers : un club double l’OL pour Batista Mendy

S’il est cité comme l’un des plans B de l’OL au poste de milieu défensif, Batista Mendy (SCO Angers, 23 ans) va prendre une autre route. Selon Foot Mercato, l’ancien Nantais pourrait s’engager en Turquie du côté de Trabzonspor. Une offre de 5 M€ du club turc a été acceptée par la formation du Maine-et-Loire.

