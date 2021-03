Ligue 1 : ASSE - Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Pour défier le RC Lens, Claude Puel devra faire sans Yvann Maçon, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Alpha Sissoko. Panagiotis Retsos, touché aux adducteurs depuis mi-janvier, est lui apte à jouer.

Les absents du côté de l'ASSE : Maçon (ligaments croisés), Hamouma (cuisse), Khazri (cuisse), Sissoko (genou).

Gaël Kakuta forfait

Du côté des Sang et Or, Ignatius Ganago, victime d'une rechute musculaire à la cuisse, Gaël Kakuta, touché au bassin, Issiaga Sylla, victime d'une contracture, et Cheick Doucouré, suspendu, manquent à l'appel. Avec l'absence de ce dernier, Yannick Cahuzac devrait être titularisé dans l'entrejeu par Franck Haise.

Les absents du côté de Lens : Ganago (cuisse), Kakuta (bassin), Sylla (contracture), Doucouré (suspendu).

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Cissé, Trauco – Gourna-Douath, Camara, Neyou – Nordin, Abi (ou Modeste), Bouanga.

Lens : Leca (cap.) - Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac, Se.Fofana, Haïdara – Banza, Kalimuendo, Sotoca.