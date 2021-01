Ligue 1 : ASSE - OL, les compos probables et les absents du derby

A 48 heures du derby, difficile d'y voir clair sur ce que sera le groupe de l'ASSE face à l'OL dimanche soir. Ce qui est sûr, c'est que Panagiotis Retsos et Wahbi Khazri seront trop juste ainsi que les six derniers cas de Covid révélés entre samedi et dimanche dernier avant le déplacement à Strasbourg. Lucas Gourna-Douath et Aïmen Moueffek ont pris des coups en Alsace et étaient incertains en début de semaine.

Au rayon des bonnes nouvelles quand même, Yvan Neyou pourrait faire son retour sous réserve des résultats de son ultime échographie de contrôle. Les quatre premiers joueurs touchés par la Covid-19 la semaine passée (Kolodziejczak, Bouanga, Youssouf, Hamouma) ont des chances d'être là. Romain Hamouma a même déjà repris l'entraînement en prévision du derby.

Les absents du côté de l'ASSE : Green, Bajic, Monnet-Paquet, Moukoudi, Debuchy, Abi (Covid), Khazri, Retsos (forfait), Maçon (croisés).

Les Verts dans le brouillard, Lyon sans Paqueta

Du côté de l'OL, Rudi Garcia a beaucoup moins de soucis à gérer. Seul Lucas Paqueta, suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes, manquera à l'appel. Le maître à jouer brésilien devrait être remplacé dans le onze par Maxence Caqueret, en bonne forme actuellement et qui a pris le meilleur sur Bruno Guimarães, tout juste de retour du Covid.

Les absents du côté de l'OL : Paqueta (suspendu).

ASSE : Moulin (cap.) – Sissoko, Sow, Kolodziejczak (ou Camara), Trauco – Neyou, Gourna-Douath, Gabard (ou Camara) – Aouchiche, Hamouma, Bouanga (ou Nordin).

OL : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Aouar, T.Mendes, Caqueret – Kadewere, Depay (cap.), Toko-Ekambi.