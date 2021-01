Ligue 1 : ASSE - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Avec la nouvelle année, Claude Puel récupère quelques éléments. Panagiotis Retsos et Gabriel Silva sont à nouveau aptes après de longues semaines à se soigner. Le premier a été convoqué, pas le second. En revanche, le coach des Verts doit se passer de ses deux milieux Yvan Neyou et Mahdi Camara, suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Yvann Maçon est toujours en convalescence après sa rupture des croisés. Wahbi Khazri, blessé contre Nîmes en décembre, n'est pas apte non plus.

Les absents du côté de Saint-Etienne : Neyou, Camara (suspendus), Maçon (croisés), Khazri (musculaire), Silva (choix).

Une première en 4-3-3 pour Pochettino ?

Pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino va devoir composer avec pléthores d'absents. Neymar Jr, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Alessandro Florenzi et Rafinha sont tous out pour le déplacement à Saint-Etienne. Même s'il a participé à l'entraînement de veille de match, Mauro Icardi a été jugé trop court. Souffrant de la cuisse avant la trêve, Kylian Mbappé est en revanche bel et bien présents, tout comme Abdou Diallo et Pablo Sarabia, dont le retour devrait se faire dans un premier temps sur le banc.

Les absents du côté de Paris : Bernat (croisés), Neymar (entorse), Danilo (ischios), Rafinha (Covid), Kimpembe (ischios), Florenzi (cheville), Kurzawa (ischios), Icardi (reprise).

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Nordin, Gourna-Douath, Youssouf, Aouchiche – Hamouma, Bouanga.

PSG : Navas – Dagba, Kehrer, Marquinhos (cap.), Bakker – Herrera, Gueye, Verratti – Di Maria, Kean, Mbappé.