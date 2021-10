Ligue 1 : chaîne, heure... Qui diffuse ASSE - Lyon

Zapping But! Football Club

Prime Video retransmettra en direct, et dès 21 heures, le très attendu derby opposant l'ASSE à Lyon ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez toujours la possibilité d'avoir un large retour sur cette rencontre ASSE - Lyon au travers de notre site But Football Club. Un dispositif spécial a notamment été mis en place avec des directs sur Facebook (But! Saint-Etienne) avant et après le match avec nos journalistes dans le Chaudron.