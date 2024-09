Ligue 1 : DAZN voit enfin la menace du piratage s’éloigner

Le piratage s’essouffle chez les fans de Ligue 1. Alors que le streaming illégal avait explosé sur Telegram pour les débuts de la Ligue 1, les pirates du Web semblent être invités à rester à quai. « Les trois plus gros streamers du moment, avec plus de 50 000 abonnés, ont cessé leurs activités le week-end dernier », confirme dans L’Équipe Hervé Lemaire, patron de LeakID.

L’arrestation du fondateur de l’application d’origine russe Pavel Durov, le 24 août au Bourget, pour diverses infractions en lien avec sa messagerie chiffrée, a été le point de départ de la chute du piratage : la régulation s’est intensifiée. « Les premiers efforts de Telegram sont intéressants mais pas suffisants, nuance la LFP. La plate-forme doit aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite afin de se conformer à ses obligations légales. Il est aussi urgent qu’une nouvelle loi dédiée au piratage sportif soit adoptée dans les meilleurs délais. »

Selon un rapport de Google, depuis le 1er septembre, 17 456 demandes de suppression d’URL illégales ont été effectuées, pour la seule Ligue 1. À titre de comparaison, le 16 août, le soir du premier match de championnat, aucune demande n’avait été effectuée.

