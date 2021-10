Ligue 1 : heure, chaîne... Toutes les infos sur ASSE - Angers

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Ligue 1 (11ème journée) : l'ASSE, qui est en pleine crise avec un Claude Puel plus que jamais sur la sellette, reçoit Angers aujourd'hui (21 heures) dans le Chaudron. Supporters des Verts ou d'Angers, vous pourrez suivre le match sur Prime Video. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe avec en prime des directs sur le Facebook de But! Saint-Etienne avant, pendant et après le match.