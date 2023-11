Ligue 1 : l'explication lunaire de Vincent Labrune aux violences dans les stades

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Ce mercredi, le président de la LFP, Vincent Labrune, était à l'assemblée nationale pour répondre aux questions des parlementaires sur les défaillances des Fédérations sportives en France. L'occasion pour celui qui se vante de connaître le football sur le bout des doigts mais qui a réussi à torpiller l'OM de Deschamps en un an d'afficher au grand jour ses lacunes. Mais aussi sa déconnexion totale avec les supporters. Interrogé sur la hausse des violences dans les stades depuis la fin de la crise du covid, Labrune a eu cette explication incroyable :

"On s'est retrouvé avec un taux de cinglés incroyable dans les stades"

"A la sortie du covid, les interdictions de stade étaient terminées, donc on s'est retrouvé avec un taux de cinglés incroyable dans les stades. J’avais eu cette conversation avec le ministre Blanquer à l'époque. Je lui avais dit "Il y a à peu près 1000 personnes à interdire de stade, ça fait une cinquantaine par club". D'ailleurs, pour moi, ces gens-là sont les mêmes qui cassent tout à la manif du 1er mai. Si on arrive à sortir ces gens qui sont revenus dans les stades, la situation devrait pouvoir s'améliorer." Sinon, on aura un lien évident entre les dysfonctionnements des Fédérations et l'incompétence des dirigeants...

🗣💬 Labrune donne sa version de la hausse de violences post-Covid : "À la sortie du Covid, les interdictions de stade étaient terminées, donc on s'est retrouvé avec un taux de cinglés incroyable dans les stades." ► https://t.co/QGPg3RB6Yc pic.twitter.com/rQbgHZMqnU — RMC Sport (@RMCsport) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life